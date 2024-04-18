سامح الصريطي.. أبرز المعلومات عنه بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان سامح الصريطي لوعكة صحية مؤخرًا، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات للاطمئنان على حالته الصحية، والتي مكث فيها لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة.

وغادر الفنان سامح الصريطي المستشفي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وذلك بعد تماثله للشفاء، والتأكد من استعادة عافيته نتيجة الإصابة بدور أنفلونزا شديد.

ونستعرض معلومات عن الفنان سامح الصريطي وهي كالتالي:

سامح الصريطي من واليد مارس عام 1951.

- التحق بفرقة أنغام الشباب في المسرح الغنائي.

- تزوج من الفنانة الراحلة نادية فهمي ورزق منها بابنتين هما "آية" و "ابتهال".

- قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة على المستوى السينمائي والدرامي.

- أبرز أعماله المسرحية: "بيت في الهواء، معقول؟ لا معقول، ودرويش يتألق فرحا".

- أبرز أعماله مسلسلاته: "الاختيار، حب عمري، لعنة كارما، مملكة الغجر، أزمة نسب، السيدة الأولى، أزمة سكر، وجميلة".

- أبرز أعماله السينمائية: "ملاكي اسكندرية، خيانة مشروعة، الرهينة، حين ميسرة، اللي بالي بالك، شارع 18، بوبوس، وأدرينالين".

- آخر أعماله الدرامية التي شارك فيها في شهر رمضان 2023 مسلسل "جميلة" مع النجمة ريهام حجاج.

زواج سامح الصريطي والفنانة المعتزلة حنان

وكان أعلن الفنان سامح الصريطي زواجه من المطربة المعتزلة حنان، حيث أوضح خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه إسعاد يونس على شاشة dmc، أن مشاعر الحب التي يعيشها مع حنان تختلف عنها في مرحلة الصغر قائلاً: "هذه المرحلة الحب فيها من نوع آخر، فيه حالة عشق وذوبان في ذات الآخر، وقمة سعادتي أشوفها بتضحك وسعيدة، وعندما تشكرني على شيء فعلته، هو حب فيه خوف عليها وواجب فيه متعة لإسعادها، وهي سعيدة حتى لو أنا بعيد عنها".

وكشف سامح الصريطي عن شرط وحيد اتفق مع حنان على تنفيذه قبل إتمام زواجهما، قائلاً: "الشرط الوحيد لنا إحنا الاتنين كان بالنسبة لي موافقة بناتي ابتهال وآية، وبالنسبة لها موافقة أولادها هشام وأميرة، وكما لو كنت طلبت يدها منهم".

وكان قال الفنان سامح الصريطي: إنه لم يحزن من تأخر البطولة المطلقة وأنه يتعامل مع قيمة الدور وأهميته وتأثيره ولا تشغله البطولة المطلقة.

وأضاف سامح الصريطي، في تصريحاته مع الإعلامي عمرو الليثي قائلًا: "ربنا أكرمني ببنتين ابتهال وآية، ومعروف عني إني أبو البنات، وفي البدايةكان نفسي في ولد، ولكن كنت سعيدًا جدًا وتمنيت أن تكون هناك اخت لابنتي ابتهال".

وأشار أن والده من كبار مشايخ الصوفية وهو من اشد أنصار ثورة ١٩ وكان وطنيا ومكافحا ضد الإنجليز وحكم عليه بالإعدام ووالدته دفعت ١٠٠ جنيه حتى يخرج من الحبس.

وأضاف أن والده قريبًا جدًا من قلبه، ووالدته هي رمز الحنان والعطف وأنه كان يقدم منذ الصغر أوبريت للأطفال ويقلد أصوات الحيوانات.

واختتم الفنان سامح الصريطي حديثه، إن ابنته ابتهال فنانة منذ طفولتها وكانت عاشقة للطرب والأغاني، وكان هناك مجموعة من المطربين منهمعمرو دياب وكانت بتغني "يا مسافر وحدك " وكان الجميع سعداء بها.