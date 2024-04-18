عيد عبدالملك: من حق جماهير ولاعبي الزمالك أن يفرحوا بالفوز على الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك عليه غلق صفحة مواجهة الأهلي لأنها بـ3 نقاط فقط، مشيرا إلى أن اللاعبين والجماهير من حقهم أن يفرحوا بالفوز بالقمة، وهي فرحة لا يوجد فيها أي مبالغة مطلقًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بيرسي تاو هو الافضل للبدء في مركز الجناح الأيمن مع الأهلي خلال لقاء مازيمبي، ولم يتألق أي لاعب في مركزه خلال فترة غيابه مؤخرا، حتى عندما شارك رضا سليم لم يظهر بشكل جيد في لقاء الزمالك سوى في لعبة الهدف الذي سجله عبدالقادر، تاو لديه خبرات كبيرة وقادر على تقديم الاضافة".

وأضاف: "وسام أبوعلي لديه سرعات ومهاجم متحرك، وحتى الآن لم يقدم أي دلالة واضحة لتقييمه بشكل كامل وسيتم الحكم عليه بعد عشر مباريات على أقل تقدير".

وواصل: "من الممكن الدفع بـ بيرسي تاو في رأس الحربة في مركز المهاجم، والاعتماد على رضا سليم في مركز الجناح، والأهلي سيواجه أزمة في الوسط ومن الوارد التفكير في اكرم توفيق وكريم نيدفيد، وقد يفكر أيضا في كريم فؤاد للمشاركة في اللقاء".

وأشار إلى أن الزمالك أصبح لديه خيارات جيدة في بطولة الكونفدرالية وهناك لاعبين ظهرت بشكل جيد مثل محمد شحاتة، متمنيا تعافي زيزو وفتوح خلال الفترة المقبلة، وجاهزيتهم لمواجهة دريمز الغاني.