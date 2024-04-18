التابعي: فقدان التركيز سر تراجع مستوى محمد عبد المنعم

أكد بشير التابعي نجم منتخب مصر السابق، أن محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي من أبرز اللاعبين ولفت أنظاره مثل مشاركته مع كارلوس كيروش في صفوف منتخب مصر، مشيرا إلى أنه بعيد عن مستواه في الموسم الحالي، بعدما كان يتحدث الجميع على أنه امتداد لـ هاني رمزي، وأنه لاعب من طراز أوروبي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "عبدالمنعم بعيد عن التركيز، وعليه أن يبحث عن السبب وراء تراجع تركيزه لهذا الشكل، فهو أصبح يتحدث في الملعب كثيرا، وهو في أسوأ حالاته هو أفضل من لاعبين كثيرين، وعليه أن يجلس مع نفسه ويعود لمستواه المعهود، والجميع كان يتحدث عن احترافه في أوروبا، وأن يبحث أسباب التراجع".

وأضاف: "من الممكن أن يعقد محمود الخطيب جلسة مع محمد عبدالمنعم من أجل الحديث معه عن أسباب تراجع مستواه بشكل واضح في الفترة الأخيرة، والخطيب قامة ونجم كبير".

وواصل: "الأهلي لا يوجد لديه بدائل كثيرة في ظل كثرة الاصابات والغيابات، والتشكيل معروف للجميع، وأعتقد أن اللاعبين سيكونوا على قدر المسئولية".

وأشار إلى أن الزمالك سيعتمد على عمر جابر في الجبهة اليسرى أمام دريمز الغاني حال غياب فتوح الذي سيفقد الفريق قوة كبيرة في الجبهة اليسرى.