مراحل تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ 2018

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مراحل تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 حتى عام 2023.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عام 2018 بلغ ثلاث مدارس، وفي عام 2019 وصل عدد المدارس إلى 11 مدرسة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه في عام 2020 بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 16 مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام 2021 إلى 28 مدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ 52 مدرسة في عام 2022، وفي عام 2023 وصل عدد المدارس إلى 71 مدرسة في 18 محافظة.

تطبيق معايير الجودة العالمية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ونوه وزير التربية والتعليم بأن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد على معلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.

وأكد وزير التربية والتعليم الاستمرار في خطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومؤسساتها بشكل يضمن استدامتها.

ونبه وزير التربية والتعليم بأنه تم البدء بتشخيص التحديات التى تواجه التعليم الفنى المصرى للتغلب عليها والتي تضمنت منح الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، والمسار المغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية كانت سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ساعدت بشكل كبير في تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وجذبت المتفوقين من الشهادة الإعدادية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد على شريك استثماري لتدريب الطلاب على المهارة والتخصص المطلوب.