الغرف التجارية تزف بشرى سارة بشأن أسعار طن الدقيق

كشفت شعبة المخابز بالقاهرة، عن انخفاض أسعار الدقيق بمعدلات 2000 جنيهاً للطن، حيث كانت قد وصلت سعر طن الدقيق لـ 21 الف جنيهاً، وانخفضت لمعدلات 19 الف جنيها في الأيام القليلة الماضية.

من جانبه قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، ان معدلات الأسعار للدقيق انخفضت في الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ معدل الانخفاض مايقارب من 13%، في ظل توافر للدقيق بمختلف أنواعة.

وأضاف فكري، عن انخفاض طن الدقيق الخطاب 2000 جنيهاً، أنواع هرم وسياحي وطباقي فيما أنخفض سعر طن الدقيق المروة 1450 جنيهاً، فيما انخفض سعر طن الدقيق الهايل 1950 جنيهاً، بالإضافة إلي انخفاض سعر طن الدقيق العالمية 1100 جنيهاً.

وأشار فكري، عن انخفاض طن الدقيق الامراء ، 500 جنيهاً، وانخفاض طن دقيق تاج لـ 700 جنيهاً، مشيراً إلي ان هذا الانخفاض عما كان عليه السعر من قبل عيد الفطر المبارك وأن باقي مطاحن الدقيق الحر سوف تخفض الأسعار تباعًا بعد اجازة العيد ان شاء الله

من ناحية آخري كان قد أعلن اتحاد الغرف التجارية، عن وجود وفرة بكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي سابق، عن استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع (وعادت الى متوسط منتصف 2023 وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

وأشار علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن قيام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم (مرفق).