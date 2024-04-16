استمرار مبادرة خفض الأسعار للسلع والمواد الغذائية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، طرح السلع والمواد الغذائية تنفيذا لمبادرة خفض الأسعار ، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالإستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة ، على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية ، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار.

وأشاد المحافظ ، بجهود الوحدات المحلية ، في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وتوفير السلع الغذائية المدعمة ، من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ، حيث تابعت الوحدات المحلية جهودها في توزيع المواد الغذائية المدعمة ، إلي جانب المرور علي منافذ بيع السلع الغذائية ، للتأكد من توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25% – 30%.

واستعرض المحافظ ، جهود الوحدات المحلية خلال فترة الاجازات، ففي مراكز ، (المنيا ـ مطاى ـ ديرمواس ) شمال وجنوب المنيا ، تم تنظيم حملات مفاجئة على الأسواق ، والمنشآت والمحال التجارية ، لمتابعة أسعار السلع الغذائية ، والتأكد من وزنها ومدة صلاحيتها ، مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعاً للتلاعب بالأسعار، كما شملت الحملات التفتيش على المحلات التجارية ، ومحلات بيع الجملة والتجزئة ، ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة بالمدينة ، للتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة ، وضمان توافر السلع الغذائية ، والتصدي لكافة أشكال الإحتكار والغش التجاري.

وفى مركزي ، ( أبوقرقاص – سمالوط) ، واصلت الوحدات المحلية جهودها في تكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وكذلك المرور على الأسواق ، وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم ، والمحلات التجارية والمخابز ، للإطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار.

وفي ذات السياق ، تابعت الوحدات المحلية لمراكز ( بني مزار – مغاغة - العدوة) شمال المنيا ، طرح السلع الغذائية المدعمة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25% ، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم ، فضلاً عن تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية علي ، الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من توافر السلع الغذائية وبأسعار مناسبة ، وذلك حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.