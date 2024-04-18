بالأسماء.. إصابة 20 شخص في حادث إنقلاب سيارة بالمنيا

شهد طريق الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث إصابة 20 شخصا، نتيجة السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقلهم إلمصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز بنى مزار ، يفيد بوصول 20 شخص لمستشفي الشيخ فضل ، مصابون بكسور وكدمات بالجسم ، واشتباه ما بعد الإرتجاج ، وجاري تلقيهم العلاج اللازم وخروج البعض منهما ، وبإنتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة ، وبالمعاينة والفحص بحضور النقيب محمود ندا معاون مباحث المركز.

وتبين إصابة كل من ، رمضان أمين أمين 45 عاما ، آية رمضان أمين 10 أعوام، شيماء مهدي إبراهيم 28 عاما ، هناء رمضان أمين 3 أعوام ، محمد فايز محمد عبد الله 27 عاما ، خلف عثمان حسن 59 عاما، أسماء خلف عثمان 18 عاما، منى خلف عبد ربه جمعة 23 عاما، زينهم عبد الوهاب جمعة 55 عاما، شعبان فتحي سيد 23 عاما، محمد شعبان سيد 4 أعوام، كريم شعبان فتحي 8 أعوام، زينهم علي إتربي 26 عاما، محمد رمضان أمين 16 عاما، عبلة حسن نجاتي 21 عاما، منة الله سامح فهمي 14 عاما، هبة سامح فتحي 5 أعوام ، فاطمة سامح فتحي 10 أعوام، نعمة محمد سيد 29 عاما، إسلام سيد حلمي 9 أعوام.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتم العرض علي النيابة العامة للتصرف، والتحفظ علي السيارة بمعرفة إدارة المرور، وكانت محافظة المنيا ، قد شهدت مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في إحدى قري المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة ، حيث تلقى اللواء محمد الضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، قد تلقى اخطار من المقدم مصطفى عمر مفتش مباحث مركز شرطة المنيا ، يتضمن مصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل منزلها الكائن بقرية بني أحمد الشرقية التابعة إداريا لمركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "مهرائيل.ب" 8 سنوات مقيم في قرية بني أحمد الشرقية، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنيا العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، كما أصيب شخص صدمتة سيارة أثناء عبوره الطريق بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصاب إلى المستشفي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق أمام مطاحن مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية ، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "يوسف. ر" 17 مقيم في قرية نزلة اسمنت بمركز المنيا جنوب محافظة المنيا، باشتباه كسر بالساق اليمني وجرح قطعي بالجبهة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، كما أصيب 3 أشخاص ، إثر اصطدام دراجة بخارية بعمود إنارة على طريق المحيط المار ، على نطاق محافظة المنيا ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.