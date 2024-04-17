TikTok يحاول تنظيف توصياته من أجلك

تعمل TikTok على تشديد العقوبات على منشئي المحتوى الذين ينشرون محتوى يحتمل أن يكون "إشكاليًا" وتشديد قواعدها حول ما يمكن التوصية به في التطبيق. تصل التحديثات في الوقت الذي تكافح فيه TikTok من أجل مستقبلها في الولايات المتحدة وتحاول إقناع المشرعين والمنظمين بأن تطبيقها آمن للمراهقين.

بموجب إرشادات المجتمع المحدثة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر مايو، أضافت TikTok قائمة طويلة من المحتوى غير المؤهل للتوصية به في خلاصة "من أجلك" المرغوبة في التطبيق. تتضمن القائمة بعض الفئات الواضحة، مثل المحتوى الموحي جنسيًا أو العنيف، ولكنها تضيف أيضًا موضوعات كانت في السابق مصدرًا للجدل حول التطبيق. على سبيل المثال، تحظر الإرشادات الجديدة مقاطع الفيديو التي تعرض "الأنشطة والتحديات الخطيرة"، بالإضافة إلى العديد من أنواع محتوى فقدان الوزن أو الحمية الغذائية. كما يحظر أيضًا ظهور أي مقاطع من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في "من أجلك".

هناك أيضًا قسم طويل مخصص لمجموعة واسعة من المعلومات الخاطئة والمحتوى التآمري. من المبادئ التوجيهية:

- نظريات المؤامرة التي لا أساس لها من الصحة والتي تدعي أن أحداث أو مواقف معينة تنفذها مجموعات سرية أو قوية، مثل "الحكومة" أو "الجمعية السرية"

-معلومات خاطئة صحية متوسطة الضرر، مثل توصية غير مثبتة حول كيفية علاج مرض بسيط

- وسائل الإعلام المُعاد توظيفها، مثل إظهار حشد من الناس في حفل موسيقي والإشارة إلى أنه احتجاج سياسي

- تحريف المصادر الموثوقة، مثل الإشارة بشكل انتقائي إلى بعض البيانات العلمية لدعم استنتاج يتعارض مع نتائج الدراسة

- المطالبات التي لم يتم التحقق منها المتعلقة بحالة الطوارئ أو الحدث الجاري

- معلومات خاطئة محتملة ذات ضرر كبير أثناء خضوعها لمراجعة التحقق من صحة الحقائق



بالإضافة إلى تغييرات الأهلية، تقول TikTok إنها ستبدأ أيضًا في معاقبة منشئي المحتوى الذين يتجاهلون هذه الإرشادات بشكل متكرر من خلال جعل حسابهم بالكامل غير مؤهل للحصول على التوصيات، وليس فقط المشاركات المخالفة المحددة. وستعمل الشركة أيضًا على جعل حسابهم "أكثر صعوبة في العثور عليه" في البحث.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل التطبيق على ميزة "حالة الحساب" الجديدة، والتي ستساعد المستخدمين على تتبع ما إذا كانوا يخالفون هذه القواعد. تمامًا مثل الميزة التي تحمل الاسم نفسه في Instagram، ستنبه حالة حساب TikTok منشئي المحتوى إلى المخالفات على حساباتهم والمشاركات التي تتعارض مع قواعد التطبيق. وستسمح ميزة "التحقق من الحساب" للمستخدمين بتتبع ما إذا كانوا محظورين حاليًا من التوصيات أو غير قادرين على الوصول إلى ميزات مثل المراسلة أو التعليق نتيجة لخرق قواعد التطبيق.