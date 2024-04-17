آبل تجدد مسلسل For All Mankind وتعلن عن سلسلة فرعية تدور أحداثها في الاتحاد السوفيتي

يعود مسلسل For All Mankind في موسم خامس من أحداث التاريخ البديل الفضائية على Apple TV+. هذه أخبار غير مفاجئة، نظرًا للإشادة شبه العالمية التي حصل عليها الموسم الرابع. ومع ذلك، أعلنت الشركة أيضًا بشكل مفاجئ عن سلسلة فرعية تسمى Star City والتي ستتبع برنامج الفضاء الروسي.

منشئو المسلسلات الأصلية رونالد دي مور، ومات وولبرت، وبن نيديفي جميعهم أعضاء في ستار سيتي، على الرغم من عدم وجود فريق عمل حتى الآن. يسميها ملخص الحبكة "توسعًا قويًا" للكون ويشير إليها على أنها "قصة إثارة دافعة ومصابة بجنون العظمة". يبدو أيضًا أنه يعيد المشاهدين إلى أحداث الموسم الأول من For All Mankind، حيث يؤرخ الهبوط الروسي على القمر الذي بدأ القصة.

وكتبت أبل: "هذه المرة، نستكشف القصة من خلف الستار الحديدي، ونظهر حياة رواد الفضاء والمهندسين وضباط المخابرات الموجودين بينهم في برنامج الفضاء السوفييتي، والمخاطر التي خاضوها جميعًا لدفع البشرية إلى الأمام". في بيان صحفي.

ولم تذكر الشركة ما إذا كان العرض سيعتمد على القفزات الزمنية المتكررة، مثل سابقتها. ولتحقيق هذه الغاية، لم تصدر شركة Apple أي معلومات عن طاقم الممثلين للموسم الخامس من For All Mankind. نظرًا لميل المسلسل نحو تخطي فترات زمنية طويلة، فمن المحتمل جدًا أن يكون الممثلون المنتظمون في المسلسلات مثل جويل كينمان وكريس مارشال في طريقهم للخروج. بعد كل شيء، كانت شخصياتهم تتقدم بالفعل في العمر وتمتد إلى السذاجة في الموسم الرابع.

هذه بعض الأخبار الجيدة للغاية لعشاق الخيال العلمي، لكنها ما زالت لا تزيل اللدغة الوحشية لإلغاء Star Trek: Lower Decks. من المحتمل أن تقوم شركة Paramount ببيع Star Trek لشركة Apple بالفعل، حيث يبدو أن الأخيرة تهتم بالفعل بالخيال العلمي.