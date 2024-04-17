TikTok يطور تطبيق صور جديد يشبه إنستجرام

يقوم TikTok بتجربة تطبيق جديد تمامًا مخصص فقط لمشاركة الصور مع التحديثات النصية. يُطلق عليه اسم TikTok Notes، وهو متاح الآن في أستراليا وكندا.

وكتبت الشركة في تحديث على X: "نحن في المراحل الأولى من تجربة مساحة مخصصة لمحتوى الصور والنص باستخدام TikTok Notes". وأضافت: "نأمل أن يستخدم مجتمع TikTok TikTok Notes لمواصلة مشاركة لحظاتهم من خلال مشاركات الصور. سواءً كان توثيق المغامرات أو التعبير عن الإبداع أو مجرد مشاركة لقطات من يوم واحد، فإن تجربة TikTok Notes مصممة لأولئك الذين يرغبون في المشاركة والتفاعل من خلال محتوى الصور.

استنادًا إلى لقطات شاشة متجر التطبيقات، يبدو أن التطبيق، مثل TikTok، سيحتوي على خلاصتين: مخطط زمني "من أجلك" للمحتوى الموصى به بالإضافة إلى موجز "متابعة". تبدو المنشورات مشابهة جدًا لما تراه أثناء تمرير Instagram (قبل أن يسيطر الفيديو المشابه لـ TikTok على التطبيق، على أي حال): صور فردية أو دوارات لصور متعددة مع تسميات توضيحية طويلة.

انتشرت شائعات حول التطبيق الشبيه بـ Instagram خلال الشهر الماضي حيث اكتشف المهندسون العكسيون مراجع في كود TikTok. وشاهد بعض مستخدمي TikTok أيضًا إشعارات داخل التطبيق حول الخدمة الجديدة في الأيام الأخيرة.

إنها لحظة مثيرة للاهتمام بالنسبة لـ TikTok لمحاولة الاستيلاء على الميزة المركزية لـ Instagram. يمنح وجود تطبيق يركز على الصور مستخدمي TikTok مكانًا جديدًا لمشاركة المحتوى غير الفيديو وربما الوصول إلى جمهورهم الحالي. تواجه الشركة أيضًا احتمال حظر تطبيقها الرئيسي أو التورط في معركة قانونية طويلة في الولايات المتحدة، لذا فإن وجود تطبيق بديل يمكن أن يساعدها في الحفاظ على المستخدمين في البلاد (لم يذكر TikTok متى قد يكون Notes متاحًا في البلاد). الولايات المتحدة.)

ويأتي أيضًا في وقت يشعر فيه العديد من مستخدمي Instagram بالإحباط من Meta بشأن مدى وصول منشورات الموجز الخاصة بهم. يستجيب آدم موسيري، المدير التنفيذي الأعلى في Instagram، بشكل منتظم لمنشئي المحتوى المحبطين على Threads حول سبب عدم وصول منشوراتهم على الموجز إلى عدد كبير من المتابعين كما اعتادوا. إذا انطلق تطبيق TikTok Notes، فقد يكون لدى هؤلاء المبدعين في الواقع بديل قابل للتطبيق لنشر الصور.