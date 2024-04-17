Shadow Platform Schim قادمة إلى الكمبيوتر ووحدات التحكم 18 يوليو

من الجيد دائمًا الحصول على تاريخ إصدار للعبة التي تلفت الأنظار كلما ظهرت. لقد ألقينا بعض النظرات على لعبة Schim، وهي لعبة منصات ألغاز جميلة، في عروض الألعاب السابقة. لقد ظهر خلال بث Nintendo Indie World يوم الأربعاء أن اللعبة ستأتي إلى Switch وPlayStation وXbox والكمبيوتر الشخصي في 18 يوليو. ويقول المبدعون إنها ستعمل بسلاسة على Steam Deck أيضًا.

ستتخذ شكل الـSchim، وهو مخلوق يشبه الضفدع يرتبط بالإنسان ولكنه ينفصل عنه. لتعود إلى شخصك، ستحتاج إلى القفز من ظل إلى آخر. يبدو أن Schim يتلاعب بالضوء والظلال بطرق مثيرة للاهتمام، مثل تنشيط الرافعة الشوكية لمنح شخصيتك إمكانية الوصول إلى منطقة جديدة أفقيًا والتراجع عن اللافتة لدفع نفسك إلى الأمام أكثر.

يستخدم Schim أسلوبًا فنيًا تجريديًا والذي نأمل أن يفسح المجال للعب صعب إلى حد ما. يقول المطوران Ewoud van der Werf وNils Slijkerman، اللذان عملا على اللعبة لمدة أربع سنوات، إن كل مستوى سيحتوي على قصص صغيرة. أنا أتطلع إلى هذا واحد.