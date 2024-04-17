Boston Dynamics تكشف عن نسخة كهربائية من روبوتها Atlas

عندما أعلنت شركة بوسطن ديناميكس يوم الثلاثاء أنها ستتوقف عن العمل بالنسخة الهيدروليكية من أطلس، كانت هناك بعض التلميحات التي تشير إلى أن الشركة لم تنته من الروبوتات البشرية بالكامل. من المؤكد أنه بعد يوم واحد، كشفت شركة بوسطن ديناميكس عن نموذج كهربائي بالكامل.

تم تصور أطلس في الأصل باعتباره روبوتًا للبحث والإنقاذ، وتدعي شركة بوسطن ديناميكس أن أحدث طراز مصمم لتطبيقات العالم الحقيقي. إنه يطلق على أطلس لقب "الروبوت البشري الأكثر ديناميكية في العالم" ومن المؤكد أنه يبدو رشيقًا.

يُظهر مقطع فيديو أطلس وهو يرقد ساجدًا ويقلب قدميه ليدفع نفسه إلى وضعية الوقوف. ثم يدير الروبوت رأسه 180 درجة، يليه جذعه. إن دوران الساقين وبقية الجسم مثير للقلق بعض الشيء، لكنه عرض مثير للإعجاب للتوازن والمرونة.



ويبدو الأطلس الكهربائي أكثر أناقة من سابقه، الذي بدا قليلاً مثل شخص يرتدي بدلة خارجية. وبدلاً من أن يكون له وجه بملامح بشرية، فإن رأس أطلس الخالي من الملامح يشبه إلى حد ما حلقة الضوء.

تقول شركة بوسطن ديناميكس إن الجيل القادم من تكنولوجيا تصنيع السيارات للشركة الأم هيونداي هو "أرض الاختبار المثالية لتطبيقات أطلس الجديدة". وتخطط لاستعراض ما يمكن للروبوت فعله حقًا خلال الأشهر والسنوات القادمة، ووضع أطلس في خطواته مع مجموعة صغيرة من الشركاء في البداية.

تبحث الشركة في أنظمة قابضة جديدة للتأكد من أن Atlas مناسب لمجموعة من الاحتياجات التجارية مع البناء على قدرة الطراز السابق القادر على الباركور على رفع وتحريك مجموعة متنوعة من الأشياء الثقيلة وغير المنتظمة. وتدعي أن الأطلس الجديد سيكون أقوى من ذي قبل، وهي واثقة من قدرتها على تسويق روبوت يشبه الإنسان.

"قد يشبه أطلس عامل الشكل البشري، ولكننا نقوم بتجهيز الروبوت للتحرك بأكثر الطرق الممكنة كفاءة لإكمال المهمة، بدلاً من التقيد بنطاق حركة بشري. سوف يتحرك أطلس بطرق تتجاوز القدرات البشرية." كتبت بوسطن ديناميكس في منشور بالمدونة. "من خلال الجمع بين عقود من الخبرة العملية والتفكير في المبادئ الأولى، نحن واثقون من قدرتنا على تقديم روبوت قادر بشكل فريد على التعامل مع المهام المملة والقذرة والخطيرة في التطبيقات الحقيقية."

بوسطن ديناميكس ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على روبوت بشري. وبطبيعة الحال، لدى شركة تسلا واحدة قيد التطوير، في حين ظهر Menteebot، الذي يمكن التحكم فيه باستخدام الأوامر الصوتية باللغة الطبيعية، هذا الصباح.

ومع ذلك، تعمل شركة Boston Dynamics على الروبوتات بهذا الشكل منذ أكثر من عقد من الزمن، وهي فترة أطول بكثير من معظم الروبوتات. في ظل الوضع الحالي، قد يكون من الأفضل إدخال روبوت شبيه بالبشر إلى أماكن العمل وحتى المنازل. قبل ذلك، قد تتوقع رؤية بعض مقاطع الفيديو التي يعرض فيها الأطلس الكهربائي بعض حركات الرقص الرائعة.