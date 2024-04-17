تحرير 85 محضراً تموينيا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١١٠ عبوة، و٥ كيلو مقرمشات معبأة بأكياس بداخلها حشرات وأتربة عليها علامات فساد بأحد المحال بمدينة الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط أحد المخابز السياحية وبه كمية ٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله؛ بهدف التربح وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملات عن تحرير ٢٥ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر حيازة سلع تموينية، محضر لسلع مجهولة المصدر، ٢٦ محضر لعدم حمل شهادة صحية.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ١٤ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.