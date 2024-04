Little Kitty, Big City تصل إلى وحدات التحكم والكمبيوتر 9 مايو

بعد النجاح الهائل الذي حققته Stray، كان العالم يصرخ من أجل لعبة كبيرة أخرى حول القطط. حسنًا، لقد تم الرد على نداءاتنا. ستتوفر لعبة Little Kitty, Big City المريحة للقطط للتنزيل في 9 مايو لمنصات متعددة، بما في ذلك Switch وXbox One وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي عبر Steam. يكلف 25 دولارًا والطلبات المسبقة متاحة الآن، مع حصول مالكي Switch على خصم 10 بالمائة في الوقت الحالي. إنه أيضًا إصدار لليوم الأول من Game Pass.



هناك مقطع دعائي جديد تم الكشف عنه في حدث Indie World Showcase الأخير لشركة Nintendo. يبدو لطيفا جدا. أنت تلعب دور قطة، وتستكشف مدينة مستوحاة من اليابان، وتتعرض للأذى وترتدي مجموعة من الأزياء. إنها لعبة مريحة، لذا لا تتوقع أن يطاردك أي أشرار من السايبربانك المتعطشين للدماء في جميع أنحاء المدينة.

الصور المظللة رائعة ويبدو "العالم المصغر المفتوح" مليئًا بالأشياء التي يجب القيام بها والأشخاص الذين يزعجونهم والأماكن المشمسة لأخذ قيلولة جيدة. لن نتمكن أبدًا من فهم ما يدور في أدمغة القطط المفضلة لدينا تمامًا، فهي كائنات فضائية في النهاية، لكن هذه اللعبة ستمنحنا على الأقل بعض الوقت في أحذيتهم/أقدامهم.

المطور هو شركة تدعى Double Dagger Studio، والتي بدأها مصمم الألعاب المخضرم Matt T. Wood، الذي قضى ما يقرب من عقدين من الزمن في صقل حرفته في Valve. لقد عمل على مجموعة كاملة من الألعاب التي تبدو وكأنها النقيض تمامًا لألعاب القطط، مثل Left 4 Dead وPortal 2 وCS:GO. على الرغم من هذه النسب، فإن Little Kitty, Big City لا تتميز بأي قتال وقد تم تشبيهها بالقصص الكلاسيكية مثل Alice in Wonderland وThe Wizard of Oz.