Snap يضيف علامة مائية إلى صور الذكاء الاصطناعي

لقد أصبح من الصعب بشكل متزايد تحديد ما تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مع استمرار تحسن قدرات الأدوات. يعد وضع علامة على الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أحد الحلول والخيار الذي يتوسع فيه Snapchat. تقدم المنصة علامة مائية على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يتم حفظه في ألبوم الكاميرا أو تصديره.

في مفاجأة لا أحد على الإطلاق، ستكون العلامة المائية الخاصة بـ Snapchat على شكل شبح مع بريق بجوارها. ولا يبدو أن هناك أي طريقة للتحكم في مكان ظهور الأيقونة (كما هو معتاد مع العلامات المائية)، لكننا سنعرف المزيد عندما يضيف Snapchat الميزة "قريبًا".

تتبع إضافة علامة AI للصور المرئية خارجيًا خطوات Snapchat لتصنيف المحتوى داخل التطبيق. هناك أداة التوسيع، التي تنشئ تأثير الصورة المصغرة، ولها رمز لامع للإشارة إلى أنها إحدى ميزات الذكاء الاصطناعي. ثم هناك ميزة الأحلام، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل صور السيلفي إلى "صور خيالية تحول شخصيتهم إلى هويات جديدة". أي شخص يتلقى صورة الحلم يحصل أيضًا على بطاقة سياق تشرح استخدام الذكاء الاصطناعي فيها.