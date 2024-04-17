WhatsApp يسهل العثور على الرسائل غير المقروءة

يعمل تطبيق WhatsApp على تسهيل العثور على محادثات محددة من خلال تقديم مرشحات الدردشة. سيتيح لك التحديث الجديد فرز الرسائل حسب الكل (كما هو حاليًا) أو المجموعات أو غير المقروءة. إنها جميعها تشرح نفسها بنفسها، حيث تعرض الرسائل غير المقروءة أي رسائل غير مقروءة، بينما تعرض المجموعات محادثاتك الجماعية فقط. ستعرض لك المجموعات أيضًا أي مجموعات فرعية من المجتمعات.

يمكنك بالفعل استخدام شريط بحث واتساب للعثور على محادثة معينة، لذلك إذا كنت تعرف الشخص الذي تبحث عنه، فمن غير المرجح أن يغير هذا التحديث الكثير بالنسبة لك. من المحتمل أن تكون هذه الميزة هي الأكثر فائدة للعثور على الدردشات التي لم ترد عليها بعد، حيث قد يكون من الصعب تذكر الشخص الذي لا تزال مدينًا له برسالة. سيعرض عامل التصفية غير المقروءة الرسائل التي لم تفتحها بعد والرسائل التي وضعت عليها علامة "غير مقروءة" للعودة إليها لاحقًا.

ستتواجد خيارات الفرز الجديدة في الجزء العلوي من رسائلك، بحيث يمكنك التبديل بسهولة ذهابًا وإيابًا دون الحاجة إلى البحث في الإعدادات. بدأ تطبيق WhatsApp في طرح الفلاتر ويدعي أنها ستكون متاحة للجميع في الأسابيع المقبلة.