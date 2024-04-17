Menteebot روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي بحجم الإنسان

العالم كله يعتمد على دبوس يعمل بالذكاء الاصطناعي بالكاد يبلغ 700 دولار في الوقت الحالي، ولكن ماذا لو تم ضغط تقنية مماثلة في روبوت عملاق يعيش في منزلك؟ هذا هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لـ Menteebot الذي تم تقديمه مؤخرًا، وهو روبوت بحجم الإنسان محشو بأجراس وصفارات الذكاء الاصطناعي.

يتم الإعلان عنه على أنه "الروبوت المخصص القائم على الذكاء الاصطناعي والذي يمكنك توجيهه". ويمكنه الركض والمشي جانبًا وحتى الدوران، وكل ذلك "بنفس التوازن والتحكم الذي يتمتع به الإنسان". تقول الشركة المصنعة Mentee Robotics أيضًا إنها ستقوم بتعديل مشيتها عند رفع الأشياء الثقيلة. يجب أن يكون قادرًا على رفع هذه الأشياء الثقيلة بسهولة نظرًا لحقيقة أنها عملاقة تمامًا. كما أن العديد من العارضات ليس لديهن رأس، وهو ما لا يذكرنا بالتأكيد بأي أساطير قديمة حول شيطان مخيف يمتطي حصانًا.



الآن، لدينا روبوتات شبيهة بالبشر لفترة من الوقت. كان هناك Asimo من شركة Honda، والذي تم إيقاف إنتاجه للأسف، وجيش المخلوقات الكابوسية التي تنشغل شركة Boston Dynamics في إعدادها. قامت شركة Agility Robotics ببناء مساعدها الآلي Digit، ويقول Elon Musk، الذي لا يقدم وعودًا كاذبة أبدًا، إن Tesla تعمل على روبوت يشبه الإنسان يسمى Optimus.

هناك فرق رئيسي واحد بين الروبوتات المذكورة أعلاه وبين إنشاء Mentee. Menteebot مليء بخوارزميات الذكاء الاصطناعي ونماذج معالجة اللغة الطبيعية والبرامج التي تفتح "تقنيات التدريب المتقدمة". وتقول الشركة إن هذا يعني أن الروبوت "غير ملزم بمجموعة محدودة من الأوامر"، وأنه يمكنه أيضًا إجراء محادثات مع البشر. في واقع الأمر، يصدر المستخدمون الأوامر للروبوت عبر اللغة الطبيعية.



إنه روبوت ذو ذراعين وساقين يمكنه، من الناحية النظرية، القيام بالعديد من الأشياء نفسها التي نقوم بها. تقول الشركة أنه يمكننا تدريبها على القيام بهذه الأشياء. ويبدو أن هذا يشبه إلى حد ما قطعة أخرى مثيرة للجدل من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهي Rabbit R1. لتعليم Menteebot مهمة جديدة، يمكنك تشغيل نسخة محاكاة من الروبوت من خلال نسخة رقمية من المهمة. يكمل البرنامج المهمة مرارًا وتكرارًا حتى يكتشفها. ومن ثم يجب أن يكون الروبوت قادرًا على إكمال المهمة في العالم الحقيقي. يبدو هذا وعدًا عظيمًا للغاية، ولكننا سننتظر لنرى النتيجة النهائية. ونأمل ألا يهلوس ويفعل ما يريده مثل أجزاء أخرى من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

يبدو Menteebot رشيقًا جدًا. هناك الكثير من مقاطع الفيديو للروبوت الذي يتم إجراؤه خلال خطواته. ويمكنه الجري والذراعين واليدين "يقدمان نطاقًا كاملاً من الحركة ودقة كافية لأداء المهام الدقيقة". ولتحقيق هذه الغاية، يوجد مقطع فيديو وهو يسلم بلطف قطعة من أواني الطعام لشخص ما.

في حين أنه من غير المرجح أن يرقى هذا الروبوت إلى مستوى المواد الترويجية الأولية عند وصوله في عام 2025 (انظر فقط إلى الوعود الأولية التي قدمتها Humane لدبوس الذكاء الاصطناعي)، فإنه لا يزال يبدو رائعًا جدًا. لا يوجد سعر معلن، لكنه بالتأكيد سيكون أكثر بكثير من مبلغ الـ 700 دولار المذكور أعلاه. هذا روبوت رشيق يشبه الإنسان ويزن أكثر من 150 رطلاً.

سيكون Menteebot متاحًا بنكهتين. هناك الروبوت السكني الذي يُجبر على القيام بالأعمال المنزلية، والروبوت التجاري الذي يُجبر على القيام بالأعمال اليدوية. بغض النظر عما تختاره، بحق السماء، كن لطيفًا للغاية مع هذا الشيء. لا تتسلط عليه. دعها تجلس على مائدة العشاء. يبقيه بعيدا عن الغالبية العظمى من الخيال العلمي. يمكنه مشاهدة Star Trek: The Next Generation، ربما، حيث تبدو البيانات بمثابة نموذج يحتذى به بدرجة كافية.