Take-Two تسرح 5% من موظفيها بحلول نهاية عام 2024

تخطط شركة Take-Two Interactive لتسريح 5% من قوتها العاملة، أو حوالي 600 موظف، بحلول نهاية العام، كما ورد في تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء. يقوم الاستوديو أيضًا بإلغاء العديد من المشاريع قيد التطوير. ومن المتوقع أن تتكلف هذه التحركات ما بين 160 مليون دولار إلى 200 مليون دولار لتنفيذها، وينبغي أن تؤدي إلى توفير 165 مليون دولار سنويًا لشركة Take-Two.

بصفتها مالكة Grand Theft Auto والشركة الأم لـ Rockstar Games و2K وPrivate Division وZynga وGearbox، تعد Take-Two قوة هائلة في صناعة ألعاب الفيديو. وقد سجلت إيرادات بقيمة 5.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة تقارب 2 مليار دولار عن العام السابق. قبل بضعة أسابيع فقط، وافقت شركة Take-Two على شراء Gearbox، الاستوديو المسؤول عن لعبة Borderlands، مقابل 460 مليون دولار. وتستعد الشركة لإصدار Grand Theft Auto VI في عام 2025، وهي خطوة من شأنها أن تجلب المليارات من تلقاء نفسها.

أطلقت شركة Take-Two جولة من عمليات التسريح للعمال في عام 2023 عبر القسم الخاص - العلامة المستقلة وراء برنامج Kerbal Space وThe Outer Worlds وRollerdrome - وغيرها من الاستوديوهات الداخلية.

لقد فقد ما يقدر بنحو 8800 شخص في صناعة ألعاب الفيديو وظائفهم في عام 2024 حتى الآن، وتم تسريح ما مجموعه 10500 موظف في الصناعة في عام 2023. وهذه أرقام قياسية محبطة. قامت شركة Sony بتسريح حوالي 900 شخص من شركة PlayStation في فبراير؛ قامت شركة مايكروسوفت بطرد حوالي 1900 عامل في قسم الألعاب التابع لها في شهر يناير؛ تخلت شركة Riot Games عن أكثر من 500 شخص في نفس الشهر، وهذه مجرد بعض من أحدث عمليات تسريح العمال في AAA. Take-Two الآن على رأس هذه القائمة.

كان المديرون التنفيذيون لشركة Take-Two يلمحون إلى "برنامج كبير لخفض التكاليف" قادم هذا العام، ولكن قبل اليوم، تجنبوا الأسئلة حول عمليات التسريح الجماعي للعمال. في شهر مارس، قال الرئيس التنفيذي شتراوس زيلنيك في مكالمة مع المستثمرين: "إن أصعب شيء يمكن القيام به هو تسريح الزملاء وليس لدينا خطط حالية".