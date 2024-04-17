نفايات ناسا الفضائية تخترق سقف رجل في فلوريدا

في 8 مارس، سقطت قطعة من الحطام الفضائي عبر سقف في نابولي، فلوريدا، وتمزقت في طابقين و(لحسن الحظ) أخطأت ابن مالك المنزل أليخاندرو أوتيرو. وأكدت وكالة ناسا، الثلاثاء، نتائج تحليلها للحادث. وكما هو متوقع، فهي قطعة من المعدات تم إلقاؤها من محطة الفضاء الدولية (ISS) قبل ثلاث سنوات.

وأكد التحقيق الذي أجرته وكالة ناسا لهذا الجسم في مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال أنه كان قطعة من معدات الدعم EP-9 المستخدمة لتركيب البطاريات على منصة شحن، والتي أسقطتها الذراع الآلية لمحطة الفضاء الدولية في 11 مارس 2021. كان من المتوقع أن تدور بطاريات النيكل والهيدروجين المهملة حول الأرض لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام (وقد قسمت الفارق، واستمرت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا) "قبل أن تحترق دون ضرر في الغلاف الجوي"، كما تنبأت ناسا في ذلك الوقت. ليس تماما.

تم وصف الحطام المثقوب للسقف بأنه دعامة من معدات دعم الطيران التابعة لناسا المستخدمة لتركيب البطاريات على منصة الشحن. مصنوع من سبيكة معدنية من نوع Inconel، ويزن الجسم 1.6 رطل ويبلغ طوله 4 بوصات وقطره 1.6 بوصة.



أخبر أوتيرو WINK-TV التابعة لشركة Fort Meyers CBS أنه كان في إجازة عندما أخبره ابنه أن شيئًا ما اخترق سقف منزلهم. قال: "كنت أرتعش". "لقد كنت غير مصدق تمامًا. ما هي احتمالات سقوط شيء ما على منزلي بهذه القوة لإحداث الكثير من الضرر؟ أنا ممتن للغاية لأنه لم يصب أحد بأذى”.

تقول وكالة ناسا إنها ستحقق في عملية التخلص من مستودع المعدات وإعادة دخوله لمحاولة معرفة سبب اصطدام الجسم بمنزل أوتيرو بدلاً من تفككه وتحوله إلى ألسنة اللهب. وأوضحت وكالة الفضاء في بيان صحفي: "يستخدم متخصصو ناسا النماذج الهندسية لتقدير كيفية تسخين الأجسام وتفككها أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي". "تتطلب هذه النماذج معلمات إدخال تفصيلية ويتم تحديثها بانتظام عندما يتم اكتشاف أن الحطام قد نجا من إعادة دخول الغلاف الجوي إلى الأرض."

تتحرك معظم النفايات الفضائية بسرعة كبيرة، حيث تصل سرعتها إلى 18000 ميل في الساعة، وفقًا لوكالة ناسا. ويوضح أنه "نظرًا لمعدل سرعة وحجم الحطام في المدار الأرضي المنخفض، فإن الخدمات والاستكشافات والعمليات الفضائية الحالية والمستقبلية تشكل خطرًا على سلامة الأشخاص والممتلكات في الفضاء وعلى الأرض".