مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل فريق صنداونز لتونس بدوري أبطال إفريقيا

نقلت الشركة الوطنية مصر للطيران لأول مرة فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الافريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا علي متن رحلة خاصة رقم MS3401 بأحدث طائرات الشركة من طراز الإيرباص A320Neo .

الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا

وتبدأ الرحلة من مطار جوهانسبرج الي مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وسط إعداد وتحضير كبير من مصر للطيران لتنفيذ هذه الرحلة والذي يعكس ثقة الأندية الكبري حول العالم وليس افريقيا والوطن العربي فقط في اختيار مصرللطيران كناقل لها في البطولات الدولية والقارية.