الأربعاء 17 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل فريق صنداونز لتونس بدوري أبطال إفريقيا

صنداونز
صنداونز

نقلت الشركة الوطنية مصر للطيران لأول مرة فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الافريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا علي متن رحلة خاصة رقم MS3401 بأحدث طائرات الشركة من طراز الإيرباص A320Neo .

txt

مصر للطيران تعلن توقف رحلاتها مؤقتا بين القاهرة ودبي

txt

مصر للطيران تعيد تسير رحلاتها إلى الأردن والعراق ولبنان

txt

نظرًا لإغلاق المجال الجوي .. مصر للطيران تعلق رحلاتها للأردن والعراق ولبنان

txt

طائرة مصر للطيران من برج العرب إلى جده بدون ركاب

txt

مصر للطيران تسير 374 رحلة جوية لنقل 81797 راكب من الأرضي المقدسة إلى أرض الوطن

 

الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا

وتبدأ الرحلة من مطار جوهانسبرج الي مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وسط إعداد وتحضير كبير من مصر للطيران لتنفيذ هذه الرحلة والذي يعكس ثقة الأندية الكبري حول العالم وليس افريقيا والوطن العربي فقط في اختيار مصرللطيران كناقل لها في البطولات الدولية والقارية.

الجريدة الورقية