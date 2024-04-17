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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تعلن توقف رحلاتها مؤقتا بين القاهرة ودبي

مصر للطيران الناقل
مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية فى بيان لها انه "نظراً لسوء الأحوال الجوية بإمارة دبي  بالإمارات العربية المتحدة مما ترتب عليه توقف الحركة الجوية، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن توقف مؤقت لرحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى.

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وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران  التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران 

أو الوكيل السياحي."

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