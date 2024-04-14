الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تعيد تسير رحلاتها إلى الأردن والعراق ولبنان

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصرللطيران فى بيان لها "، أنه نظرًا لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان،  فقد قررت مصر للطيران إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه.

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نظرًا لإغلاق المجال الجوي .. مصر للطيران تعلق رحلاتها للأردن والعراق ولبنان

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طائرة مصر للطيران من برج العرب إلى جده بدون ركاب

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران 

أو الوكيل السياح.

وكانت الشركة قد علقت رحلاتها لتلك الدول مساء أمس بعد غلق المجال الجوي بها نتيجة للأحداث الإقليمية بالشرق الاوسط.

 

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