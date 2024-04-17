آخر تطورات أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 17 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3260 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 17 أبريل ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3260 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3725 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2794 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2173 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 26080 جنيهًا.

الذهب يستقر وسط المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار وعوائد السندات

الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، إذ عوض الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط جزئياً تأثير الضغط الناتج عن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2385.15 دولار للأنصية بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2397.70 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من ذروة خمسة أشهر، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.6591%، وتحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.3% إلى 28.16 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.3% إلى 953.75 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1017.58 دولار.