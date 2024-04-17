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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توخيل يُعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة آرسنال بدوري الأبطال

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن التشكيل الرسمي لمواجهة آرسنال التي ستنطلق بعد قليل علي ملعب أليانز أرينا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق صافرة مباراة آرسنال مع بايرن ميونخ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة آرسنال بدوري الأبطال
في حراسة المرمى: مانويل نوير
في خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - إيريك داير - جيريرو - نصير مزراوي.
في خط الوسط: كيميتش - جوريتزكا - لايمر - جمال موسيالا
في خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين.

بدلاء بايرن ميونخ أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا
بيرتيز، أولريخ، أوباميكانو، كيم مين جاي، شوبو موتينج، مارتينيز، مولر، بالوفيتش، ماتيس تيل.

جدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، على ملعب "الامارات".

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