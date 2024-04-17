مؤلف مسلسل صلة رحم: قابلت حالات حقيقية لتأجير الأرحام في مصر

روى الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية كواليس مسلسل صلة رحم بطولة الفنان إياد نصار والفنانة يسرا اللوزي، الذي نافس به ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

قال السيناريست محمد هشام عبية في لقائه مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية أية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد: «موضوع تأجير الأرحام كان شاغلني».

وتابع: «أهتم بالقصص التي تتضمن أحداث درامية، وتخوفت في البداية من طرح هذه الفكرة بعمل فني ولكن الجهة الإنتاجية كانت لديها قابلية وجرأة لتقديم العمل ثم بدأنا جلسات عمل مع الفنان إياد نصار والمخرج تامر نادي».

واستكمل محمد هشام عبية حديثه عن مسلسل صلة رحم: «حرصنا على تقديم عمل نستعرض خلاله قضية تأجير الأرحام ولكن لا نلقي أحكام على أحد».

وفيما يخص أسباب حماسه لكتابة العمل، قال إنه يعمل بالأساس صحفي ويتحمس لكتابة الموضوعات الحساسة بطريقة لا تستفز أحد، مضيفًا: «قررت أن مدخلنا سيكون مدخل إنساني بحت يجعل المشاهد يتعاطف مع شخصيات العمل ويسامحهم».

وأضاف محمد هشام عبية مؤلف مسلسل صلة رحم: «تعاملت مع جزء من الموضوع بشكل تحقيق صحفي لأننا نناقش مسألة لا يجب أن تتضمن معلومة خاطئة، ومعنا ضمن فريق العمل باحث سينمائي وأطباء نفسيين وتخدير ونساء وتوليد لتوثيق المعلومات الصحيحة، واكتشفت أن تأجير الأرحام بالوطن العربي مُجَرم».

وقال أيضًا بشأن تجريم وتحريم تأجير الأرحام: «في الثمانينيات أقيم ملتقى ديني بالسعودية لمناقشة الفكرة المطروحة وأقروا الموضوع لعدة أشهر ثم تراجعوا عن الفتوة بعدها.. وفي مسلسل صلة رحم لم نركز فقط على القانوني أو الغير قانوني بل حرصنا على تسليط الضوء على التأثير النفسي للأم البديلة والأم البيولوجية».

حالات حقيقية

واختتم محمد هشام عبية مؤلف مسلسل صلة الرحم قائلًا: «وفيما يخص حقيقة انتقال أي جينات من الأم البديلة للطفل، تبين أن الرحم لا ينقل أي جينات وأقرب لكونه وعاء يمد البويضة للتغذية فقط لا تنقل الصفات الوراثية ولكن من الممكن تنقل صفات مزاجية».

وكشف السيناريست محمد هشام عبية مؤلف مسلسل صلة رحم، كواليس مقابلته لحالات حقيقية لتأجير الأرحام في مصر تزامنًا مع عرض المسلسل في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

وأضاف: «قبل عرض المسلسل قرأت موضوعات وتحقيقات عن تأجير الأرحام بمصر والوطن العربي»، مستكملا: «وشاهدت مقابلات لسيدات أجروا الرحم في مصر، وبعد عرض أكثر من حلقة تواصل معي أحد الأشخاص وأخبرني أنه يرى نفسه وقصته خلال العمل».

وفيما يخص حقيقة تخوف مؤلف مسلسل صلة رحم من الجدل، حيث فاجئته الإعلامية دينا رامز بسؤالها قائلة: «متكهربتش؟».

ليرد عليها السيناريست محمد هشام عبية مازحًا: «أنا بتكهرب على طول»، مضيفًا: «قررت أكون ذكي عند التعامل مع الموضوع ولا أدخل في خلاف مع الرقابة، ورصدنا المخاوف ورأي الدين ورأي القانون ولذلك استعنا بالشيخ خالد الجندي الذي أوضح وجهة نظر الدين».

واختتم مؤلف مسلسل صلة رحم حديثه بمناقشة موضوع الإجهاض ضمن أحداث العمل، قائلًا: «المسلسل مدخله تأجير الرحم وكان لدي فرصة ذهبية قد لا تتكرر بطرح أكثر من فكرة ومنها الإجهاض».