علي جمعة يجيب على سؤال :"ما حكم رفض طلب أمي بقطع صلة رحم؟"

وجهت فتاة سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء، مفاده : "لو حصل خلاف بين امى واحدى الاقارب لازم قاطعها كنوع من بر امى، هل ده بر الوالدين"؟.

وقال “ جمعة” خلال كلمته ببرنامج "نور الدين"، المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”، اليوم الثلاثاء، إن :"الأب والام اختلفوا مع احد الاقارب الجد او الخال، فيريدوا أن يقطع صلة الرحم، مفيش داعى إننا نغيظ ابونا وامنا، ونقول لهم إننا رايحين للشخص اللى زعلان معاه، ما بلاها الكيد والغيظ". .



وتابع أنه : "إيه اللى هيحصل إنك لو تحلى بالحكمة، وضع الشخص المناسب يالحالة المناسبة عند الوقت المناسبة".

على جمعة: بر الوالدين من أعظم القربات إلى الله

وخلال الحلقة قال جمعة إن الله أمرنا ببر الوالدين، حيث أنه من أعظم القٌربات إلى الله، لأنه يشتمل على قيم عليا لا توجد إلا في غير هذا الخُلق الكريم، كما يشتمل على شيء من الوفاء وهو قيمة كبيرة والشهامة وشئ من الشكر، فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله كما ورد في الحديث.

وتابع جمعة أنه من كان سببا في وجودك فهو الأصل في هذه الحياة، فمن سوء الأخلاق أن يقدم لك إنسان حبه ثم تكافؤه بالإعراض عنه، لافتا إلى أن هذا العصر يشكو الآباء من قسوة الأبناء، ويشكو الأبناء من قسوة الآباء أيضا"



يشار إلى أن برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.