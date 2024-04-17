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الأربعاء 17 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الحفاظ على الأجهزة الكهربائية خلال فترة تخفيف أحمال الكهرباء

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

يتساءل عدد كبير من المصريين عبر محرك البحث جوجل عن موعيد تخفيف الأحمال ، وذلك لمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها الحفاظ على الأجهزة الكهربائية خلال فترة تخفيف الأحمال الكهربائية.

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تعرف على مدة قطع الكهرباء بعد عودة تخفيف الأحمال (فيديو)

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تستعرض بوابة الوفد فى السطور التالية  أبرز النصائح التي يمكن من خلالها حماية الأجهزة الكهربائية خلال فترة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي:

 

فصل جميع الأجهزة الكهربائية وأي أجهزة متصلة بالكهرباء، حتى لا تتسبب العودة المفاجئة والشديدة للتيار في تلف الأجهزة المنزلية، أو حتى العودة الخفيفة في حدوث أي تلف لمحركات الأجهزة الثقيلة.

 

يجب عند انقطاع التيار الكهربائي، فصل الإضاءة كافة، وعند عودة الكهرباء يجب فتحها بعد مدة قليلة من الوقت (عدة دقائق).

 

يفضل قبل موعد تخفيف الأحمال، الحرص على إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية التي يتم توصيلها بمقبس الحائط، مع تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح لوحة الكهرباء.

 

يجب الانتظار قليلا عند عودة الكهرباء، وعدم التسرع في توصيل الأجهزة الكهربائية، نظرا لأن جهد التيار الكهربائي يعود بشدة، ويجب الانتظار حتى يستقر ويعمل بوتيرة عادية.

 

ينصح باستخدام مشتركات كهربائية متعددة الفتحات، ومزودة بحماية من اندفاع التيار الكهربائي عند عودته، والتأكد من أن الجسم الخارجي للمشترك الكهربائي مزود بمادة مقاومة للاشتعال.

 

يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار، حسب نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

 

والجدير بالذكر أن بدأ مركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية بدأ في تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال فصل التيار الكهربائي عن المشتركين من الساعة الحادية عشر صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة عصرا.

 

وتتراوح مدة قطع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين حسب الأحمال في كل منطقة، ويتم تطبيقها بداية من 11 صباحًا حتى 5 مساءً، إلا أنّ بعض المحافظات لن تشهد قطعا في الكهرباء، ومستثناة من خطة تخفيف الأحمال.

 

وحسب مركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية، تصل مدة قطع الكهرباء في مصر لمدة ساعتين وربع حسب كل منطقة في تلك الفترة السابق ذكرها، وذلك نتيجة لاستبعاد العديد من المناطق والمحافظات مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، كما أنه لا يمكن فصل التيار الكهربائي عن بعض المنشآت الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين على مدار الساعة، وتشمل المستشفيات، والبنوك، وأقسام الشرطة.

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