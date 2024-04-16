استعادة الكهرباء في نيجيريا بعد ساعات من انهيار الشبكة

عادت الكهرباء إلى نيجيريا بعد انهيار الشبكة في وقت سابق أمس الاثنين، للمرة السادسة هذا العام، عقب اندلاع حريق فى محطة كهرباء.

انقطاع الكهرباء في نيجيريا

وقالت شركة توزيع الكهرباء المملوكة للدولة إن الانقطاع نجم عن اندلاع حريق في محطة كهرباء في بلدة أفام بولاية ريفرز الجنوبية.

وقالت شركة النقل النيجيرية (TCN) إنه تم استعادة النظام في وقت لاحق بعد ظهر يوم الاثنين ، مضيفة أنها ستواصل تعزيز البنية التحتية للشبكة لمنع الاضطرابات المستقبلية.

ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين تأثروا ، ولكن كانت هناك تعليقات غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

غالبا ما تكون إمدادات الطاقة الشبكية غير منتظمة في نيجيريا ، على الرغم من كونها واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في القارة.

أعلنت نيجيريا، في بيان نشرتها رئاسة الجمهورية عن "استعدادها لإعادة تصدير الكهرباء إلى النيجر" بعد سبعة أشهر من انقطاعها على الشعب النيجري.



في أغسطس 2023، أفادت وكالة فرانس برس، أن نيجيريا قطعت إمدادات الكهرباء عن النيجر، تنفيذًا لعقوبات التى فرضتها الدول المجاورة لنيامي فى غرب أفريقيا، والتى زعزعت استقرارها بسبب انقلاب.

وقال مصدر في كهرباء نيجيريا، في تصريحات لوكالة فرانس برس، إن نيجيريا قطعت خط الجهد العالى الذى ينقل الكهرباء إلى النيجر.

وكان تقرير صدر من Nigelec، أن المورد الوحيد للبلاد في عام 2022، جاء 70 ٪ من حصة النيجر من الكهرباء من مشتريات من الشركة النيجيرية، وينتج الكهرباء عن طريق سد كينجي (غرب نيجيريا).

وتتعرض الكثير من الأحياء في مدينة نيامي، عادةً لانقطاع التيار الكهربائي وسيؤدي قرار نيجيريا إلى تفاقم هذا الوضع.

وتعمل النيجر على استكمال أول سد لها على النهر الذى يحمل نفس الأسم بحلول عام 2025، على بعد حوالي 180 كيلومترًا من المنبع من نيامي، من المفترض أن يولد سد كانداجي 629 جيجاوات ساعة (جيجاوات ساعة) سنويًا؛ لتحرير نفسها من اعتمادها القوي في مجال الطاقة على نيجيريا المجاورة.

أعلنت الأمم المتحدة عن دعم الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، ردًا على الانقلاب في النيجر، لكنها تأمل ألا يكون هناك تدخل عسكرى.

وقال ليوناردو سانتوس سيماو، مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا: "إننا سنظل ملزمين بدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لاستعادة النظام الدستوري وتعزيز المكاسب الديمقراطية".

وأكد سيماو، عبر الفيديو كونفرنس من غانا، أن الجهود الدبلوماسية جارية لتحقيق هذا الهدف، معربًا عن أمله في أن "استخدام القوة لن يكون ضروريًا".

وأضاف سيماو: "يجب استخدام كل الوسائل للتوصل إلى حل سلمي للمشكلة، لكننا ندرك أيضًا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لها الحق في اتخاذ إجراءات أخرى إذا رأت ذلك مناسبًا".

ولن يرد علي سؤال الصحفيين حول تحذير الطغمات العسكرية التي تحكم مالي وبوركينا فاسو، الذين قالوا إن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب ضدهم، فضل سيماو عدم التعليق، لكنه أعلن أنه سيتوجه إلى باماكو غدًا، أنه يمكنه إثارة هذه المسألة مع السلطات المالية.

وشدد ممثل الأمم المتحدة على أن "لا أحد يريد أن يرى صراعًا إقليميًا، موضحًا على أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قررت عدم التسامح مع الانقلابات.

وأشار إلى أن الاستيلاء على السلطة بالقوة الذي تكرر في السنوات الأخيرة في الكثير من دول المنطقة "يجب أن يتوقف" وأن يصبح غرب أفريقيا، مرة أخرى "نموذجًا" لترسيخ الديمقراطية كما كان عليه في السابق.

وأكد أن "النيجر والمنطقة ليسا بحاجة إلى انقلابات، فالشعب يستحق أن ينعم بالسلام والحكم الديمقراطي والازدهار".

بالإضافة إلى ذلك، حذر سيماو من أنه من دون استعادة النظام الدستوري في البلاد، فإن الوضع الأمني ​​في المنطقة سيزداد سوءًا ومن المرجح أن يزداد الإرهاب.