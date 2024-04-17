تعرف على مدة قطع الكهرباء بعد عودة تخفيف الأحمال (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي هشام عمر المتخصص في شؤون الكهرباء، أن أغلبية جداول ومواعيد قطع التيار الكهربائي التي يتم تداولها خلال الفترة الحالية غير صحيحة، كما أن مواعيد قطع التيار الكهربائي وفقا للجداول المعلنة حاليا بها أخطاء وغير دقيقة.

مواعيد قطع التيار الكهربائي

وأضاف هشام عمر خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وعبيدة أمير مذيعتا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مواعيد قطع التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية تتفاوت بين ساعة وساعتين من منطقة إلى آخرى، موضحًا أن جداول قطع التيار الكهربائي الرسمية المعلنة مسبقا من قبل مجلس الوزراء.

الفترة الحالية لا تشهد استهلاكا كبير في التيار الكهربائي نظرا لعدم ارتفاع درجات الحرارة

وتابع: الفترة الحالية لا تشهد استهلاكا كبير في التيار الكهربائي نظرا لعدم ارتفاع درجات الحرارة وعدم استخدام التيار الكهربائي لتشغيل المكيفات، وفي حالة ارتفاع استخدام التيار الكهربائي ستكون مدة قطع التيار الكهربائي ساعتين.

وأوضح هشام عمر، أن السبب الرئيسي وراء قطع التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية بسبب أزمة الدولار، لافتًا إلى أن قطع التيار الكهربائي يوفر نحو 300 إلى 500 مليون دولار شهريا للحكومة.

وعن موعد انتهاء قطع التيار الكهربائي، أكد أن قطع التيار الكهربائي مستمر ولا يوجد موعد نهائي أو رسمي لمنع قطع التيار الكهربائي.

واستأنفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإثنين الماضي تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب وصول معدلات الأحمال على الشبكة لأرقام غير مسبوقة في التاريخ.

وأعلنت محافظة الجيزة أمس الإثنين، خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة «انقطاع الكهرباء» في عدة مناطق بالمحافظة، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وعودة خطة انقطاع الكهرباء في مصر.

وكشف البيان الذي نشرته المحافظة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فإن الخطة تشمل مناطق: “الهرم، وفيصل، والعمرانية، والطالبية، والرماية، وحدائق الأهرام، وأبوالنمرس” بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل الدقي والعجوزة والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والبراجيل والقومية وأجزاء من إمبابة والمنيرة.

وبدأت خطة تخفيف أحمال الكهرباء من أمس الإثنين 15 أبريل 2024، وتبدأ يوميًّا من الساعة الحادية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً.

جاءت خطة تخفيف الأحمال الجديدة التي تم العمل بها أمس الإثنين الموافق 15 أبريل 2024 بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، حيث تم تنفيذها من شهر يوليو الماضي لعدة أسباب، كان أبرزها الآتي:

- ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية خاصة في فصل الصيف عن الأعوام السابقة.

- نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين.

- نقص العملة الأجنبية وهو ما يرفع تكلفة استيراد الغاز.

- كميات المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء غير ثابتة ومتغيرة.

- عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.

- زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء.

- ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.

وسيتم استثناء 4 مناطق ومحافظات من خطة تخفيف الأحمال وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.