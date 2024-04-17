الصين تعلن إرسال دفعتين من المساعدات إلى مصر موجهة لقطاع غزة



أعلنت السفارة الصينية فى بيان لها، اليوم الاربعاء، إن السلطات الصينية سترسل دفعتين من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر ستصلان إلى مصر قريبا.

وجاء فى البيان: ظلت الحكومة الصينية تقدم ما في مقدورها من المساعدات الإنسانية إلى فلسطين للتخفيف من حدة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقد قدمت دفعات من المساعدات الإنسانية المادية العاجلة إلى القطاع عبر مصر، مثل الأطعمة والأدوية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وستصل الدفعتان الجديدتان من المساعدات الإنسانية الصينية، اللتان تشملان الخيم والبطانيات والملابس القطنية والمستلزمات الطبية والدقيق، إلى مطار العريش وبورسعيد في يومي 18 و19 إبريل، وستنقلان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.



وفي وقت سابق ،(4 ديسمبر 2023 ) وقعت الصين شهادة نقل مع السلطة الفلسطينية لإرسال إمدادات مساعدات إنسانية طارئة إلى قطاع غزة عبر مصر.



وأقيمت مراسم التوقيع في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور سفير الصين لدى مصر لياو لي تشيانغ، ونظيره الفلسطيني دياب اللوح والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري رامي الناظر.



وأضاف السفير الصيني إن الصين شحنت ثماني شاحنات من إمدادات المساعدات، بما في ذلك المعلبات والبسكويت والحليب والعسل ومياه الشرب من القاهرة إلى العريش في مصر، والتي سيتم بعد ذلك نقلها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح



وأشار لياو لي تشيانغ إلى أن الصين تلعب دورا كدولة كبرى مسئولة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس، وأعلنت في السابق عن تقديم الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.



وأعرب السفير الصيني عن شكره للمساعدة التي يقدمها الهلال الأحمر المصري.

وقال السفير الفلسطيني إن أهل غزة غارقون في الوقت الحاضر في كارثة إنسانية.

وتابع أن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أعربا عن خالص امتنانهما للصين الصديقة حكومة وشعبا، التي قدمت الإمدادات الإنسانية الطارئة والمساعدات لغزة في هذه اللحظة الحرجة.



بدوره، قال رئيس الهلال الأحمر المصري إن الجانب المصري يقدر بشدة تقديم الصين المساعدات الإنسانية لغزة، وسيواصل تقديم الدعم لدخول وتوزيع الإمدادات.