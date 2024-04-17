أوبر تذكر الركاب بارتداء أحزمة الأمان

بدءًا من اليوم، سيذكرك تطبيق أوبر بوضع حزام الأمان بعد وقت قصير من بدء رحلتك. لا يزال ميل الركاب إلى عدم استخدام أحزمة الأمان يشكل مصدر قلق كبير، حسبما كتبت خدمة نقل الركاب في إعلانها عن ميزة الأمان الجديدة، على الرغم من أن 50 بالمائة من جميع وفيات حوادث المركبات في الولايات المتحدة في عام 2022 كانت بسبب عدم استخدامها. . الآن، سيصدر هاتف السائق الخاص بك تذكيرًا صوتيًا عندما تقفز، يخبرك "الرجاء استخدام حزام الأمان الخاص بك من أجل سلامتك". ستتلقى أيضًا إشعارًا فوريًا على هاتفك في نفس الوقت يقول: "حتى في رحلة قصيرة وأنت جالس في الخلف، استخدم حزام الأمان للسلامة".

بدأت الشركة لأول مرة في اختبار التنبيهات الصوتية لحزام الأمان في عام 2021 بناءً على تعليقات السائقين. وقالت في ذلك الوقت إنها تعتقد أن التنبيهات "ستزيد من استخدام أحزمة الأمان وتساعد السائقين على ضمان بيئة آمنة أثناء الرحلة". هذا الطرح يجعله متاحًا على نطاق واسع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتايوان وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى العديد من البلدان في إفريقيا. وتعتزم أوبر نقلها إلى المزيد من المناطق في المستقبل.

سيتم تمكين الميزة فقط لرحلاتك الخمس الأولى بعد إطلاق الميزة. من المحتمل أن تأمل أوبر أن تعتاد على وضع حزام الأمان الخاص بك بعد تلك المرات الخمس الأولى، على الرغم من أنها سترسل لك إشعارًا في كل رحلة عاشرة بعد ذلك. أطلقت الشركة أيضًا مؤخرًا قسمًا جديدًا لتفضيلات الأمان حيث يمكنك العثور على أدوات أمان الخدمة وتشغيلها تلقائيًا. ومن هناك، يمكنك تشغيل ميزات مثل التسجيل الصوتي والتحقق من رقم التعريف الشخصي وRideCheck وShare My Trip تلقائيًا.