جامعة برج العرب التكنولوجية تُشارك في مؤتمر "EDU-TECH" للتعليم الفني والتكنولوجي

شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، بفاعلية في فعاليات مؤتمر "EDU-TECH" للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، الذي أقيم برعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الفترة من 17 إلى 18 أبريل 2024، بأحد فنادق القاهرة.

وتأتي مشاركة جامعة برج العرب التكنولوجية في مؤتمر "EDU-TECH" تأكيدًا على التزامها بتقديم تعليم تكنولوجي متميز يلبي احتياجات سوق العمل. وتسعى الجامعة جاهدة إلى تخريج كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على المساهمة في نهضة مصر وتقدمها.

وأوضحت جامعة برج العرب التكنولوجية عروضها التعليمية المتميزة في مجال التعليم التكنولوجي، والتي تهدف إلى تخريج كفاءات متميزة مؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الصناعية. كما ركزت الجامعة على نظامها التعليمي المبتكر، الذي يعتمد على مزيج من الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مما يضمن حصول الطلاب على المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية

وأكد الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، على اهتمام الجامعة الكبير بالتعليم التكنولوجي والفني، تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأشار"الجوهري "إلى حرص الجامعة على إضافة برامج تعليمية جديدة تربط بين احتياجات سوق العمل وبرامج التعليم الفني، وذلك من خلال استراتيجية مدروسة تهدف إلى تخريج طلاب قادرين على الاندماج بفعالية في مختلف مجالات العمل.

وقالت الأستاذة الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: "تهتم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بتوفير تعليم عالٍ ذي جودة عالية في مختلف التخصصات الطبية المساعدة. ونحرص على ربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل، من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات الطبية في مصر."

و أضاف الأستاذ الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: "تقدم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برامج تعليمية متميزة في مختلف التخصصات الصناعية. والحرص على توفير بيئة تعليمية حديثة تُمكن الطلاب من اكتساب المهارات العملية اللازمة للعمل في مختلف القطاعات الصناعية."

وشهدت مشاركة جامعة برج العرب التكنولوجية في مؤتمر "EDU-TECH" إقبالاً كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بمجال التعليم التكنولوجي. كما شاركت الجامعة في فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث عرضت برامجها التعليمية ومرافقها الحديثة.

شارك حضور المؤتمر عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية وعدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية وبعض من أعضاء هيئة التدريس بجامعة برج العرب التكنولوجية وطلاب الجامعة.