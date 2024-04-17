جامعة الفيوم توافق على 47 رسالة ماجستير و40 رسالة دكتوراه

شَهِدَ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسُ جامعة الفيوم اجتِماعَ مجلسِ شُئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بجامعة الفيوم رقم (203) برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائبِ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور كُلٍّ منَ أعضاء المجلس و الدكتور تامر مجدي عيسى مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، اليومَ الأربعاء، لقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزيَّة.

الخطة الاستراتيجية

في بداية الاجتماع قدَّم الدكتور عرفه صبري باسمه وباسم أعضاء المجلس الشُّكر إلى الدكتور ياسر مجدي حتاته لحضور هذا الاجتماع، ودعمِهِ المستمرِّ لقطاع الدراسات العليا والبحوث وجميع قطاعات الجامعة المختلفة، كما رحَّبَ -أيضًا- باعضاءِ المَجلس، وقدَّمَ التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، ثُـمَّ تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق.

وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها (47) ماجستير، و(40) دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

كما تم استعراض ما تمَّ إنجازه من الخطة الاستراتيجية لجامعة الفيوم (2022-2027م) فيما يخص قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، ومناقَشَتُهُ.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

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