رئيس جامعة أسيوط يشهد انطلاق المؤتمر السابع لقسم جراحة العظام والإصابات

انطلقت في رحاب جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء 17 من أبريل؛ وقائع انطلاق المؤتمر السابع لقسم جراحة العظام، والإصابات، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالجهود المثمرة لقسم العظام بكلية الطب، وما يضمه من نخبة من الكوادر البشرية، والأساتذة، والمشهود لهم بعطائهم، وقدراتهم المتميزة علماً وخبرةً، وأداءً وتفانياً؛ لتقديم أفضل الرعاية الطبية في مجالات العظام المختلفة، ونجاحهم في إجراء آلاف العمليات الجراحية الحرجة والخطيرة بمستوياتها المختلفة وسام تقدير؛ لما قدموه في مصر، والعالم.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أن المؤتمر السابع لقسم جراحة العظام، والإصابات، يعد منصة يشارك فيها أطباؤنا مع خبراء، وأطباء من مختلف الجامعات؛ لتعم الفائدة على كافة المشاركين؛ حيث يغطي المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات المثيرة في جراحة العظام، والمجالات ذات الصلة؛ ليستفيد الجميع من أحدث الأبحاث في هذا المجال.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على تطوير الخدمات الطبية، والعلاجية، والنهوض بها، وتقديمها بجودة تليق بالمواطنين؛ بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، وقد شهدت السنوات الأخيرة عمليات تطوير، وتحديث بالمستشفيات الجامعية، على كافة المستويات، وتمثلت أهم الإنجازات في هذا الملف في افتتاح، وتشغيل قسم العظام بمستشفى الإصابات الجديد، والذي يعد أول مستشفى متخصص في استقبال، وعلاج حالات الحوادث، والطوارئ في صعيد مصر، ومن أهم المستشفيات المتخصصة في جمهورية مصر العربية والأكبر على الإطلاق في صعيد مصر.

وأشادت الدكتورة أماني عمر؛ بجهود، وتعاون قسم العظام مع مختلف الأقسام الطبية، وتميزه العلمي، والبحثي على المستوى المحلي، والإقليمي، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه المؤتمرات الهادفة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الأطباء المشاركين، وتبادل الخبرات، ومواكبة التطورات الطبية الحديثة، مثمنة الجلسات العلمية التي تناقش على مدار أيام المؤتمر، وورش العمل المنعقدة اليوم؛ لطرح كل ماهو جديد في مجال جراحة العظام، والإصابات.

واستعرض الدكتور محمد زي؛ التعاون بين وزارة الصحة وجامعة أسيوط، والدور الذي قام به قسم العظام والكسور؛ في تأسيس، وإمداد قسم الإصابات بمستشفى الإيمان العام، ومستشفى أسيوط العام بنخبة من الأطباء المتميزين، ورفع كفاءتهما، من خلال تدريب الكوادر الطبية، والإشراف الجامعي لهما؛ مما كان له الأثر في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

وأشار الدكتور محمد الشرقاوي، إلى أن المؤتمر يناقش خلال عدد من الجلسات العلمية؛ استخدامات الموجات الصوتية في تشخيص، وعلاج أمراض العظام، و الجهاز الحركي بمشاركة قسمي الأشعة، والروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، والجوانب القانونية، والأخلاقية فى الممارسات الطبية، وجلسات متخصصة في جراحة العظام والمفاصل، وورش عمل لشباب الأطباء؛ للتدريب على بعض جراحات العمود الفقري، وجراحة العظام في الأطفال، وورش عمل لأطقم التمريض في كيفية التعامل مع المرضى ما قبل وما بعد العمليات الجراحية.

وأضاف الدكتور حاتم جلال زكى، أن المؤتمر يستهدف؛ تعزيز تبادل الرؤى، والخبرات بين الأطباء، بمشاركة علماء كلية الطب قسم جراحة العظام، وأقسام الأشعة، والطب الشرعي، والروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، وممثلي نقابة الأطباء، ويستكمل المؤتمر فعالياته بمدينة الغردقة فى الفترة من 24_27أبريل.

شهد المؤتمر حضور؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

يأتي المؤتمر تحت إشراف الدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم جراحة العظام والكسور ورئيس المؤتمر، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات الجامعي ورئيس المؤتمر، والدكتور حاتم جلال زكى ، والدكتور محمد مصطفى قطب رؤساء اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور حسام أبوبيه سكرتير عام المؤتمر، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور سعد زكي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة نخبة من الأساتذة في مجال تخصص العظام من مختلف الجامعات.

الجدير بالذكر أن ضيوف شرف المؤتمر؛ الدكتور جلال زكي، والدكتور عبد الخالق حافظ، والدكتور عصام الشريف، والدكتور ماهر العسال.