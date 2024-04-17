إدخال 201 شاحنة للقطاع من شمال سيناء

وصلت إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء ، دفعة جديدة من المساعدات عبارة عن 201 شاحنة محروقات ومساعدات وقطاع خاص، من بينها 27 شاحنة عبر بوابة معبر رفح البرى، و174 شاحنة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح بشمال سيناء



وأفاد مصدر مسؤول فى الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن من بين الشاحنات التى تم إدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البرى 4 شاحنات غاز للطهى، خاص بالمنازل، وشاحنتا سولار و20 لمساعدات متنوعة تضم 8 مواد غذائية و3 طحين وشاحنة خيام و8 شاحنات بطانيات.

وأكد المصدر إدخال 174 شاحنة إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم، من بينها 170 شاحنة مساعدات و4 شاحنات قطاع خاص، لافتًا إلى أن شاحنات المساعدات تضم 57 شاحنة طحين و72 مواد غذائية وشاحنتى مواد تنظيف وشاحنة ملابس و21 بطانيات و4 أدوية و7 زيت سيرج «سمسم»، وشاحنة ألعاب أطفال وشاحنة حفاضات أطفال وشاحنة حصائر وشاحنتى عدس وشاحنة براميل سولار، بينما شاحنات القطاع الخاص عبارة عن شاحنتى زيت سيرج وشاحنة صلصة وشاحنة حفاضات أطفال.

كما أشار المصدر إلى إدخال الشاحنات إلى القطاع بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يذكر أن مصر أدخلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 10868 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنًا من الوقود و129329 طنًا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123سيارة إسعاف و43073 طنًا من المواد الإغاثية.

يشار إلى أن السلطات المصرية تفتح بوابات معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية والطلاب وادخال شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية الي قطاع غزة