رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مشروع إنشاء المركز الرئيسى للتعليم الطبى

ناقش الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، مشروع إنشاء المركز الرئيسى للتعليم الطبى والتدريب على الخدمات العلاجية الخاصة بجامعة جنوب الوادى.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية والدكتور محمود الشاذلى عميد كلية العلاج الطبيعى والدكتور حنان فايد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عبدالعال نائب مدير مستشفى الطوارئ وأعضاء مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.





وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي أن الهدف الرئيسى من إنشاء المركز تقديم الخدمات التعليمية التطبيقية لطلاب الكليات والمعاهد الطبية بالجامعة من خلال التعليم والتدريب والممارسة الإكلينيكية التطبيقية على حالات من منسوبى الجامعة.

وأضاف"عكاوي" من مهام المركز تقديم التعليم اللامنهجى لطلاب الكليات والمعاهد الطبية كجزء مكمل للتعليم المنهجى من اجل صقل المهارات العملية وإتاحة الفرصة للتدريب على الممارسة الإكلينيكية لطلاب الكليات والمعاهد الطبية وإجراء بحوث على تطوير التعليم الطبى وإصدار مجلة علمية متخصصة فى التعليم الطبى بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات وورش العمل.





وقال رئيس الجامعة أن المركز يقدم خدمات علاجية أيضاً لمنسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم وطلاب جامعة جنوب الوادى الأهلية