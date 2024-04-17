جامعة الإسكندرية تشارك المنطقة الشمالية العسكرية فى القافلة الطبية إلى بشاير الخير

شاركت جامعة الإسكندرية بالتعاون والتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، فى القافلة الطبية الخدمية المتكاملة، إلى منطقة بشاير الخير، ، حيث تم تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والإنسانية للحالات التى تتطلب العلاج داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية.

يا تي ذلك انطلاقا من حرص جامعة الإسكندرية على القيام بدورها فى خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء ا.ح هشام حسنى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، و تطبيقات لتوجيهات الرئيس عبدالفتا السيس رئيس الجمهوري ، بدعم المشاركة المجتمعية بين جميع قطاعات المجتمع ، بجميع فئاته ، لدعم المناطق الفقيرة و المواطنين من محدودى الدخل ،

و من جانبه أشار الدكتور على عبد المحسن عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية استقبلت عدد (٣٢) حالة مرضية محولة من قافلة بشاير الخير، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية لهم والتي تضمنت الكشف بالعيادات التخصصية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وكذلك التدخلات العلاجية اللازمة.

و في سياق اخر فاز ٤ طلاب من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، بمنح دراسية في جامعة شيكاجو الأمريكية

كما هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة ، طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الأربعة الفائزين بمنحة للدراسة لمدة عام بجامعة شيكاجو الأمريكية، متمنياً لهم التوفيق والسداد والطلاب هم ، فرح محمود حسني يوسف (المستوي الثانى- اقتصاد) و يوسف شهاب الدين محمد (المستوي الثانى- اقتصاد) ، و ماريا أشرف غالي كامل (المستوي الثاني- اقتصاد) و كريم أحمد إبراهيم رجاء أحمد (المستوي الثالث - علوم سياسية)

كما أشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، أن عدد الطلاب الفائزين بالمنحة تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، نتيجة جهود واهتمام جامعة الإسكندرية بالتعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات العالمية، كما وجه الشكر للدكتورة نهى ناجي مدرس الاقتصاد ومسئول التعاون الدولي بالكلية على جهودها في إعداد وتأهيل الطلاب المتقدمين للمنحة الممولة بالكامل من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والتي يتنافس عليها طلاب العديد من الجامعات المصرية.

