جامعة سمنود التكنولوجية تشارك فى المنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي

شارك فريق طلابي من جامعة سمنود التكنولوجية، اليوم الأربعاء في المنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسن محمد شحاتة وزير العمل، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية.

رئيس جامعة سمنود يشيد بمدارس التعليم الفني

وصرح الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، بأن هذا الحفل بمثابة شكر خاص لشركاء النجاح من جهات محلية ودولية وعالمية ساهموا في تطوير الصناعة ومواجهة تحديات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطوير التعليم الفنى التكنولوجى، وأنه تم توفير فرص تدريبية للطلاب خلال فترة الدراسة.

وأشاد رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بإنشاء العديد من مدارس التعليم الفنى التكنولوجى بالشراكة مع مؤسسة ابدأ وغيرها من شركاء تطوير التعليم الفنى من أجل خدمة الطلاب وكي يصبح الخريج ليس فقط على علم بمعرفة نظرية، لكنه أيضًا على دراية شبه كاملة بالتطبيقات العملية، مما يجعله قادر على الإنخراط في سوق العمل مباشرة بعد تخرجه.

جديد بالذكر أن الجامعات التكنولوجية هي جامعات حكومية على أرض مصرية، وتعد ضمن بروتوكول خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، حيث الاهتمام بالتعليم الفني و التكنولوجي وتوجيه النظر إليه، هو أحد الأهداف التي تهتم بها الدولة، فإن تكنولوجيا التعليم الفني أحد أهم متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي للعالم أجمع.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم الفني، وربطه بسوق العمل، يواجه العديد من التحديات المتعلقة بجودة التعليم، ومناهجه، ونظرة المجتمع غير المنصفة لخريجيه.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تلك الأمور تعمل الوزارة على مواجهتها من خلال خطة متكاملة من خمسة محاور، هي تحسين جودة التعليم الفني بإنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان)، مع تطوير معايير الجودة، واللوائح التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين.

وحضر الملتقى حسن شحاتة وزير العمل والدكتور علي شمس الدين رئيس المنتدى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني والتجهيزات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس عبد الرحمن زوبع مدير التدريب بقطاع البحث والتطوير بمبادرة "إبدأ"، والدكتورة حنان نظير مستشار المجلس الوطنى للأجور بوزارة التخطيط، والمهندس هشام فاروق مستشار التطوير والتكنولوجيا بوزارة الاتصالات، والسيدة آنا شاوو نيابة عن سفير الاتحاد الأوروبى، والسيدة مارجريت ساشو ممثلة عن الوكالة الأمريكية للتنمية، والسيد أندرياس إندريان منسق قطاع التعليم الفنى وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وممثلى شركات السويدى ورؤساء الجامعات التكنولوجية وجمعيات المستثمرين، وممثلي الجهات الدولية، ولفيف من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.