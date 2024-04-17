تحويل مناهج التعليم الفني إلى ألعاب إلكترونية

كشف مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تحويل بعض مناهج التعليم الفني إلى محتوى رقمي وألعاب إلكترونية.

جاء ذلك في كلمته ضمن المنصة الافتتاحية للنسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي"إديوتك مصر"، الذي يقام هذا العام تحت رعاية المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ.

وقال محمد فوزي، القائم بأعمال مدير مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إن المشروع طور على مدار السنوات الماضية 17 تخصصا مبني على جدارات من بينها 9 مناهج خاصة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

ولفت مدير مشروع قوى عاملة مصر إلى أن هذه التخصصات تم تحويل بعضها لتصبح متاحة رقميا، وأن الUSAID قامت بما يسمى الgamification للمناهج، أي تدريسها للطلاب من خلال ألعاب إلكترونية و جاري حاليا العمل على رقمنة الجزء المتبقي منها بمعايير عالية الجودة.



وأشار إلى أن مشروع قوى عاملة مصر، يحرص دائما على دعم الفرص التي تمكن شركاءه وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مواكبة تطور العصر.

تحسين صورة التعليم الفني في مصر

وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجحت في تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني بمصر وذلك من خلال تقديم نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي جذب فئات كثيرة من الطلاب المصريين ربما لم يكونوا ليفكروا في الالتحاق بمدارس فنية لولا وجود هذا النموذج المتطور.

وأشار إلى قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بإطلاق النموذج الدولي من هذه المدارس بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، وهي المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية iATS التي أصبحت موجودة في ثمانية محافظات والتعليم فيها بالمجان وتدرس الطلاب تخصصات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتيكس والبرمجيات والتجارة الحديثة لتعدهم للمنافسة في السوق المحلي والعالمي.



وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النقلة النوعية التي يشهدها التعليم الفني يعكس الإرادة الفاعلة من جانب القيادة السياسية، والدعم اللامحدود من رئيس الجمهورية في إحداث تطوير شامل في منظومة التعليم، وتحسين مستوى خدماته والارتقاء بمستوى خريجيه بما يواكب المعايير الدولية.