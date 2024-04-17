بروتين الغلابة.. مصر تحارب قلة المياه بأصناف الأرز الجديدة

يعد الأرز من أهم المحاصيل الإستراتيجية في مصر والتي تولي لها الدولة اهتمامًا كبيرًا، ويتم زراعة العديد من أصناف الأرز في مصر، وتختلف هذه الأصناف باختلاف الإنتاجية والأصناف المقاومة للأمراض والاحتياجات المائية وغيرها من الأصناف التي سنتناولها في هذا التقرير.

أولًا: تصنيف الأرز من حيث الإنتاجية:

أصناف الأرز عالية الإنتاجية:

تمثل الأصناف عالية الإنتاجية هي سخا 101، وجيزة 178، وسخا 104، وجيزة 177، وسخا 102، وتُشكل هذه الأصناف حوالي 40% من المساحة المزروعة بالأرز في مصر.

أصناف الأرز متوسطة الإنتاجية:

جيزة 181، وسخا 182، وسخا 103، وجيزة 179، وتُشكل هذه الأصناف حوالي 30% من المساحة المزروعة بالأرز في مصر.

أصناف الأرز قليلة الإنتاجية:

مثل الأرز الأسود، والأرز البني، وتُشكل هذه الأصناف حوالي 30% من المساحة المزروعة بالأرز في مصر.

ثانيًا: تصنيف الأرز من حيث مقاومة الأمراض والآفات:

أصناف مقاومة للأمراض:

“سخا 101، وجيزة 178، وسخا 104” وتُقاوم هذه الأصناف العديد من الأمراض والآفات الشائعة في مصر.

أصناف قليلة المقاومة:

“جيزة 181، وسخا 182، وسخا 103” وتحتاج هذه الأصناف إلى المزيد من الرعاية والمكافحة للوقاية من الأمراض والآفات.

ثانيًا: تصنيف الأرز من حيث احتياجاته المائية:

أصناف موفرة للمياه:

سخا 102، وجيزة 177، وتحتاج هذه الأصناف إلى كمية أقل من المياه للنمو، مما يجعلها مناسبة للزراعة في المناطق التي تعاني من شحّ المياه.

أصناف مرتفعة الاحتياجات المائية:

سخا 101، وجيزة 178، وتحتاج هذه الأصناف إلى كمية أكبر من المياه للنمو، مما يجعلها مناسبة للزراعة في المناطق ذات المياه الوفيرة.

كما أن هناك العديد من الأصناف الجديدة للأرز التي تم تطويرها مؤخرًا من قبل معاهد البحوث الزراعية في مصر، وتعمل وزارة الزراعة على نشر هذه الأصناف بين المزارعين، بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة محصول الأرز في مصر،



ويمكن للأصناف والهجن الحديثة من الأرز تحمُّل أي نقص للمياه وكذا التغيرات المُناخية، وقد ساهمت في توفير ما يزيد على 20% من الاحتياجات المائية للمحصول، وتتميز هذه الأصناف بخصائص متميزة مثل:

مقاومة أكبر للأمراض والآفات. احتياجات مائية أقل. إنتاجية أعلى. صفات حبوب أفضل.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمُبتكَرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره في الأسواق للمستهلكين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.