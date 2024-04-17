السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع الالتزام بتخفيض الأسعار

واصل السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام إشرافه عل الحملات الإرشادية لمتابعة انخفاض أسعار المأكولات والوجبات الشعبية بالمطاعم والمخابز السياحية بعد تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع قطاعات التموين وحماية المستهلك والصحة والجهات ذات الصلة.

حيث تم المرور على عدد من مطاعم الفول والفلافل والوجبات الشعبية والمخابز السياحية والكافيهات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ضمن خطة المحافظة لاستمرار المتابعة الميدانية وتوجيه مزيد من حملات الرقابة على الأسواق والمحلات والمطاعم والكافيهات ، لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الساندوتشات والأكلات الشعبية والفول والفلافل وكذا سعر الخبز السياحي ورغيف الفينو، التي تم الاتفاق عليها وإقرارها في ظل ما شهدته الأسواق مؤخرا من انخفاض أسعار بعض المكونات والمواد الخام الداخلة في تصنيع بعض السلع الأساسية.

حيث تم التوافق بين عدد من أصحاب المحال والمخابز السياحية على تخفيض أسعار الفلافل والفول ليصل لـ 25% ، والخبز السياحي وعيش الفينو بتخفيضات تصل إلى 20 %

كما قامت لجنة حماية المستهلك " اليوم" بالمرور على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية ، ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر وبدون بيانات أو أختام وتم التحفظ عليها والسير في اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.

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