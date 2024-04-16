للمرة الأولى.. طلاب في حقوق عين شمس يحصلون على منحة إيفل

في سابقة هي الأولى من نوعها بكلية الحقوق جامعة عين شمس، حصل خمسة من طلاب الفرقة الرابعة على منحة إيفل “ Bourse" Eiffel، لدراسة الماجستير بفرنسا، وهي منحة تقدمها الحكومة الفرنسية لتمكين مؤسسات التعليم العالي الفرنسية من جذب أفضل الطلاب الأجانب للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه.

جاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

ماهي هي منحة إيفل لدراسة الماجستير؟

وتعد منحة إيفل من أفضل المنح التي تقدمها دولة فرنسا، حيث إنها منحة تنافسية ممولة بالكامل، يتقدم لها الطلاب من جميع أنحاء العالم لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في جميع التخصصات الأكاديمية، وحصول خمسة من طلاب الشعبة الفرنسية عليها يعكس قدرة طلاب الكلية العلمية على المنافسة على المستوى العالمي.

رسالة عميد حقوق عين شمس

وقام الدكتور محمد صافي عميد كلية حقوق عين شمس وكلاء الكلية بتقديم خالص التهنئة للطلاب وإلى إدارة الشعبة الفرنسية بالكلية بالحصول على المنحة متمنية لهم دوام التوفيق والسداد.

كما تقدم العميد بالشكر للدكتورة نورا عيسى مديرة الشعبة الفرنسية بالكلية، والدكتورة شاهيناز عتلم مساعدة المديرة، والمدرس المساعد ندى الجمل على الدعم المميز المقدم للطلاب والذى نتج عنه حصول هذا العدد منهم للمرة الأولى في تاريخ الشعبة على منحة إيفل.

وتمكنت جامعة عين شمس من تحقيق تقدم فى تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة.

وحققت جامعة عين شمس فى أربعة مجالات عامة من أصل خمسة ما يلى: في مجال علوم الحياة والطب: جاءت جامعة عين شمس في المرتبة (314) عالميًا، وفي مجال الهندسة والتكنولوجيا: احتلت جامعة عين شمس المرتبة (278) عالميًا.

واحتلت جامعة عين شمس فى مجال علوم الطبيعة المرتبة (401-450)، وفي مجال العلوم الاجتماعية والإدارة: احتلت المركز (501-550) عالميًا.

