أمير قطر يبحث أوضاع غزة مع رئيسة المفوضية الأوربية

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في اتصال هاتفي اليوم، مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي.

وبحسب ماصدر عن الديوان الأميري القطري؛ فقد جرى، خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر حيال أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني تعهدت بتقديم 25 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمساعدتها في تلبية احتياجات الطوارئ بحسب ماذكرت قناة" ال بي سي " اللبنانبة.

إعادة تمويل الأونروا

فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول كندي، قوله: "سنعيد تمويلنا لوكالة الأونروا".

ويأتي ذلك بعد أن علّقت كندا إضافة إلى دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة تمويل الأونروا بعد مزاعم صهيونية تتعلق بموظفين للوكالة في غزة.

كما شارك الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، في الاجتماع الذي عقده نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في السراي الكبير، مع سفراء الدول المانحة.

بحث الاجتماع أوضاع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان في ظل التطورات الأخيرة.