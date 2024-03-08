ما هي الدوريات المرشحة لزيادة عدد انديتها في البطولات الأوربية الموسم المقبل

بعد تعديل نظام بطولة دوري أبطال أوربا اعتبارا من الموسم المقبل وزيادة عدد الاندية المشاركة من ٣٢ ناديا إلى ٣٦ ناديا بزيادة أربعة مقاعد منها مقعدين للأندية من بطولتي الدوري الأفضل على مستوى القارة الأوربية بات السؤال الذي يشغل كل عشاق الكرة الأوربية: ماهي البطولات الأفضل اوربيا ؟ وماهي القواعد التي تحكم عملية اختيار البطولتين الأفضل لزيادة مقاعد انديتهما ؟ في هذا التقرير نستعرض بشكل مفصل هذه القواعد وماهو الموقف حتى الان في الصراع بين البطولات الأوربية الكبرى في انجلترا و ألمانيا و ايطاليا وإسبانيا وفرنسا للظفر بالمقعدين الاضافيين ؟

النظام الذي اسماه الأتحاد الأوربي لكرة القدم بنظام التفضيل ( co efficient rating ) هو من سيحدد الدوريات الأفضل وسيتم تحدد البطولتين مع إسدال الستار على البطولات الأوربية مع نهائي دوري أبطال أوربا حيث ينص هذا النظام على التالي :

اولا : نقاط للفرق المتواجده في دوري المجموعات لبطولتي دوري أبطال أوربا والدوري الأوربي وايضا نقاط للتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولتين وهذا لا يهمنا كثيرا في هذا المرحلة .

ثانيا : وضع نقاط للفرق التي تحقق انتصارات في دوري أبطال أوربا و الدوري الأوربي وكأس المؤتمر الأوربي و أيضا التقدم للدور التالي في البطولات الثلاث بشكل متساوي من خلال الحصول على نقطتين في حالة الفوز باي مباراة في مرحلة خروج المغلوب ونقطة واحدة حال التعادل بحيث من يحقق الفوز في مباراتين يحصل على أربعة نقاط و من يحقق فوزا وتعادلا يحصل على ثلاث نقاط ومن يحقق التقدم إلى الدور التالي يحصل على نقطة اضافية في بطولتي دوري الأبطال و الدوري الأوربي اما في بطولة كأس المؤتمر الأوربي لا تضاف النقطة الإضافية الا في الدورين قبل النهائي والنهائي . ثالثا : يتم جمع نقاط اندية الدوري في نهاية المسابقات الأوربية و قسمتها على عدد تلك الاندية التي شاركت في بداية الموسم الأوربي من هذا الدوري لتحديد في النهاية عدد نقاط هذا الدوري بشكل نهائي وهو ما يعني ان تحقيق انتصار يمنح الدوريات صاحبة عدد الاندية الاقل نقاطا افضل فعلي سبيل المثال اندية ايطاليا شاركت بستة اندية والفوز بمباراة يمنحها 0.33 نقطة بينما شاركت انجلترا بسبعة اندية وهو ما يجهل المعدل الممنوح للفوز الذي تحققه انديتها اقل .

وبعد استعراض تفاصيل نظام الاختيار للأندية دعونا نتعرف على موقف المنافسة الحالي بين الدوريات الكبرى في أوربا:

المركز الأول: ايطاليا ( 16.571 نقطة )

موقف اندية الدوري الإيطالي في منتهى القوة في المنافسة خاصة بعد الانتصارات التي حققتها اندية روما و الميلان وفيورينتينا في بطولتي الدوري الأوربي و كأس المؤتمر الأوربي خاصة فوز روما على برايتون لان برايتون احد اندية الدوريات المنافسة . الدوري الإيطالي هو المرشح الاول حاليا لتصدر قائمة الدوريات المؤهلة لموعد إضافي نظرا لان الاندية الثلاث مرشحة بقوة للتأهل للدور التالي وحتى في حالة خروج الانتر ونابولي من دوري الأبطال فإن الدوري الإيطالي سيظل في الصدارة .

المركز الثاني : ألمانيا ( 15.500 نقطة )

الدوري الألماني ايضا في موقف قوي خاصة بعد فوز فرايبورج على ويستهام الأنجليزي في الدوري الأوربي وانتصار بايرن ميونخ وضمان تأهله إلى ربع النهائي و انتظار التأهل شبه المؤكد لبايرليفركوزن وتعادل بروسيا دورتموند مع ايندهوفن الهولندي فإن الدوري الألماني بحاجة إلى تأهل ناديين إلى جانب بايرن ميونخ لضمان استمرار مسيرته الناجحة .

المركز الثالث : الدوري الأنجليزي ( 14.650 نقطة )

فوز ليفربول خارج ملعبه على سبارتا براج كان أحد اهم النقاط الايجابية للأندية الانجليزية لكنه لا يكفي في ظل هزيمة ويستهام وتعادل استون فيلا مع أياكس الهولندي وعلى الرغم من تأهل مانشيستر سيتي المؤكد إلى جانب الارسنال في دوري الأبطال الا ان الدوري الأنجليزي سيظل في صراع مرير مع الدوري الألماني للظفر بالمركز الثاني في ظل تأكد امتلاك الدوري الإيطالي للمركز الأول .

المركز الرابع : الدوري الفرنسي ( 14.416 نقطة )

المركز الخامس : الدوري الأسباني ( 13.437 نقطة )

المركز السادس : الدوري التشيكي ( 13.000 نقطة )