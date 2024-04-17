الندية ترسم ملامح مواجهات الهلال والعين في آسيا

يستمتع الجمهور العربي بمواجهة عربية خالصة بين فريقي الهلال السعودي والعين الإماراتي، التي تقام اليوم في الإمارات، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2023/24.

ويقدم لكم "الوفد" تاريخ مواجهات الفريقين الهلال والعين في جميع البطولات.



يبحث فريق الهلال السعودي عن اللقب المفقود بعد هزيمته وخسارة لقب الموسم الماضي في مباراته النهائية أمام أواروا الياباني.

حيث وصل الزعيم إلى دور نصف النهائي في أبطال آسيا 2024، بعدما أطاح بمواطنه الاتحاد السعودي من دور ربع النهائي.

بينما على الجانب الأخر، وصل العين الإماراتي إلى هذا الدور بعدما أطاح بفريق النصر السعودي من ربع النهائي بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الحظ بنتيجة 3-1.



تاريخ مواجهات الهلال والعين في جميع البطولات

الهلال والعين



وصلت مواجهات الهلال والعين إلى 16 مباراة في جميع البطولات، نجح زعيم آسيا في تحقيق 8 انتصارات بينما فاز الفريق الإماراتي في 6 مباريات وسيطر التعادل على مواجهتين.

كما الهلال السعودي نجح في تسجيل 22 هدفًا في المباريات الـ16 التي لعبها ضد العين، بينما الأخير سجل 15 هدفًا في شباك الزعيم.

يبحث الهلال السعودي عن فوزه الثالث على التوالي ضد العين الإماراتي في مختلف المسابقات، للمرة الأولى في تاريخه، حيث حقق الفوز في آخر مباراتين خاضهما ضد العين.

تاريخ مواجهات الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

حيث لعب الهلال والعين 14 مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا، فاز كلاهما في 6 مباريات، بينما تعادلا في مواجهتين اثنين.

وتفوق الهلال على العين في عدد الأهداف المسجلة بواقع 15 هدفًا مقابل 12 للعين.

خرج الزعيم بشباك نظيفة في آخر مباراتين لعبهما ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، ويتبقى أمام الهلال مباراة وحيدة لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالحفاظ على نظافة شباكه لـ 3 مباريات تواليًا.

الهداف التاريخي لمباريات الهلال والعين

يأتي ناصر الشمراني لاعب الهلال السعودي في المركز الأول بقائمة هدافي مواجهات الهلال والعين بتسجيل 3 أهداف، بالتساوي مع كل من ( كارلوس إدوارد ومحمد الشلهوب نجما الهلال.

بينما سجل للفريق الإماراتي ماركوس بيرج هدفين وغريب الكويتي هدف.

تشكيل الهلال المتوقع أمام العين

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ياسر الشهراني - كوليبالي - علي البليهي - سعود عبد الحميد

الوسط: روبين نيفيز - سافيتش - مالكوم

الهجوم: سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - ميشايل ديلجادو

تشكيل العين المتوقع أمام الهلال

المرمى: خالد عيسى

الدفاع: خالد هاشمي، إيريك، كوامي، عبدول توريه

الوسط: يونج يو بارك، محمد عباس، ماتياس بالاسيوس

الهجوم: جوناتاس سانتوس، عمير اتزيلي، سفيان رحيمي

ويتسلح فريق العين بالثلاثي الهجومي المكون من لابا كودجو و سفيان رحيمي و كاكو، بينما يتسلح الهلال في الهجوم بـ صالح الشهري ومالكوم وميشايل وسالم الدوسري وثنائي الوسط سافيتش و نيفيز.

موعد مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة والمعلقين

ستنطلق مباراة الهلال ضد العين في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

كما ستنقل المباراة عبر قنوات Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت المعلق أحمد الحوسني، Alkass Nine HD بصوت أحمد الطيب، beIN Sports AFC HD بصوت عصام الشوالي.