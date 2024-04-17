المشاط تُهنئ رئيسة صندوق النقد الدولي على بدء ولايتها الثانية

في مستهل كلمتها خلال إلقاء كلمة مصر في اجتماع مجموعة الـ24 ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستالينا جيورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، على بدء ولايتها الثانية التي تمتد لخمس سنوات تبدأ في أكتوبر 2024.

وتمنت وزيرة التعاون الدولي، التوفيق في الولاية الثانية لرئيسة صندوق النقد الدولي، مشيدة بما قامت به من جهود كبيرة في مساندة الدول الناشئة خلال الخمس سنوات الماضية.

وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء المجموعة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.