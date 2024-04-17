رياح الخماسين.. سبب تسميتها ونصائح للتعامل معها

رياح الخماسين.. تشهد البلاد خلال هذه الفترة من العام هبوب لرياح الخماسين حيث يكون موعدها دائمًا بعد دخول فصل الربيع بخمسين يوم والتي تنشط في شهر أبريل.

رياح الخماسين جافة حارة

ورياح الخماسين هي رياح جافة وحارة، وتعرف بالرياح الجنوبية الشرقية الفصلية، تأتي عادة في فصل الربيع، من جهة الصحراء الغربية وتكون محملة بآلاف الأطنان من الرمال الناعمة، إذ تأتي متوجهة إلى الشمال إلى بلاد الشام ومصر وليبيا، بالإضافة إلى منطقة شبه الجزيرة العربية.

رياح الخماسين

وقد عُرفت رياح الخماسين بهذا الاسم لأنها تأتي عادة في شهر إبريل، أي أن موعدها يكون سنويا بعد خمسين يومًا من بداية دخول فصل الربيع، إذ تُعرف باسم رياح الخماسين في منطقة بلاد الشام، وفي دول الخليج العربي والعراق برياح الطوز، وتسمى في بلاد السودان برياح القبلي، وبالرغم من قلة وصول هذه الرياح الى الدول الأوروبية إلا أنهم يطلقون عليها إسم رياح الشروقي.

وتصل سرعة الرياح خلال رياح الخماسين إلى 140 كم/س، وتؤدي إلى ارتفاع سريع في درجات الحرارة وانخفاض في معدلات الرؤية على الطرق.

نصائح للتعامل مع رياح الخماسين

إغلاق جميع النوافذ بإحكام حتى لا تدخل الأتربة إلى المنزل.

شرب كميات كبيرة من السوائل وخاصة الماء.

الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

يفضل عدم خروج مرضى الجيوب الأنفية والحساسية ومرضى الجهاز التنفسي.

ضرورة ابتعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة.