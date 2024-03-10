موعد فصل الربيع فلكيًا وأهم سماته

فصل الربيع.. أيام قليلة ونستقبل فصل الربيع، حيث يعد هذا الفصل من الفصول المحببة لدى الكثيرين نظرًا لأنه يتميز باعتدال طقسه، ويمثل المرحلة الانتقالية بين فصلي الشتاء والصيف، وفيه تتفتح الأزهار وتكتسي الأرض بالعشب الأخضر، وتصبح لون أوراق الأشجار أكثر نضرة.



ويبدأ فصل الربيع فلكيًا يوم 21 مارس الجاري، إذ يعتبر فصل الخصب والنماء لجميع النباتات فضلًا عن أنه يرتاح في الكثيرين من معاناة الشتاء وبرودة الطقس.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم سمات فصل الربيع:

يبدأ فصل الربيع فلكيًا يوم 21 مارس كل عام ويستمر لمدة 3 شهور حتى 20 يونيو المقبل.

يعد الربيع فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.