تراجع معظم بورصات الخليج وسط قلق بشأن الفائدة الأميركية

سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن من المرجع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأميركي إن أحدث بيانات التضخم، التي جاءت مرتفعة لثلاثة أشهر على نحو مفاجئ، لم تمنح صناع السياسات الثقة الكافية لتيسير السياسة النقدية في وقت قريب. وقال إن البنك قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يعتقد في السابق.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة. انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك البلاد، 1.7 بالمئة.

وقال وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، إن الرياض "ستمضي قدما إلى حد بعيد" في الاستثمار بمشروعات في باكستان، وذلك بعد أيام من إعلان إسلام اباد أن المملكة تعهدت بتسريع وتيرة استثمارات قيمتها خمسة مليارات دولار.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.2 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات 1.1 بالمئة وتراجع سهم البنك التجاري 2.1 بالمئة.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن. وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي شنته مطلع الأسبوع على الرغم من الدعوات الدولية لضبط النفس.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1 بالمئة، واستقر المؤشر الرئيسي لبورصة دبي وسط تداولات متقلبة.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 29808 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 36633 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 12708 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 6850 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 9771 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 7861 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وسيتي للتحاليل الطبية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.