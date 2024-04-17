الأسهم الأوروبية تستقر مع التركيز على النتائج الفصلية لشركات كبرى

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، استقرارًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-4-2024، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مع تسليط الأضواء على تقارير الأرباح الفصلية لشركات مثل (إيه.إس.إم.إل) و(إل.في.إم.إتش) و(أديداس) وفي الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أسوأ يوم له في تسعة أشهر في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تصاعد التوتر الجيوسياسي.

وستساعد تقارير أرباح الربع الأول في تقييم وضع الشركات في أوروبا على خلفية أسعار الفائدة المرتفعة. ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، من المتوقع أن ينخفض مجمل الأرباح 12.1 بالمئة عن العام السابق. ومن أكبر محركي السوق، سهم إيه.إس.إم.إل ASML الذي انخفض بنسبة 4.8 بالمئة ليقود قطاع التكنولوجيا إلى التراجع 1.8 بالمئة بعدما أعلنت الشركة الهولندية عن حجوزات جديدة بأقل من المتوقع في تقرير أرباح الربع الأول.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم إل.في.إم.إتش LVMH بنسبة اثنين بالمئة وساعد في الحد من خسائر المؤشر القياسي بعدما ارتفعت المبيعات الفصلية لأكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم ثلاثة بالمئة مما طمأن بعض المستثمرين القلقين بشأن آفاق القطاع وخاصة في الصين.

وقفز سهم أديداس 5.4 بالمئة مع رفع شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة توقعاتها لعام 2024 بعد إعلانها نتائج أولية بأفضل من المتوقع للربع الأول.

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 29473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 36207 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 12612 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 6798 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 9687 نقطة.